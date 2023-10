KD om värvningen: "För med sig ett stort engagemang"

Kristdemokraterna har värvat den unga lokalkändisen Nathéa Anemyr. Hon kliver in som ersättare för partiet i barn- och utbildningsnämnden.

Nathéa Anemyr blev rikskänd redan som tioåring när hon fick hela Sverige att rocka sockorna. Den nu 19-åriga Nathéa Anemyr har länge uppmärksammats för sitt sätt att lyfta funktionshindrades rättighet och värdighet. Hon har gjort sig känd under internationella Downs syndrom-dagen, då väldigt många väljer att rocka sockorna. Nathea Anemyrs syster Noelle har Downs syndrom.

Tidigare i år lämnade just Kristdemokraterna, på internationella Downs syndrom-dagen, in en motion om kulturella aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Uppslaget till motionen kom från just Nathéa Anemyr.

"Vi är väldigt glada över att få välkomna Nathéa in i politiken. Hon för med sig ett stort engagemang, inte minst när det gäller hur vi kan förbättra för personer med funktionsnedsättning. På eget initiativ ordnade hon till exempel ett möte med partiets funktionshinderpolitiska talesperson, när klassen besökte riksdagen förra våren", skriver Gudrun Brunegård i ett sms till Dagens Vimmerby.

Även Ola Gustafsson är glad över tillskottet.

"Hennes unga perspektiv, som student i Vimmerby i juni 2023, kommer självklart vara värdefullt i barn- och utbildningsnämnden", säger Ola Gustafsson, gruppledare och andre vice ordförande i nämnden.