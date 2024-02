Trots åtgärderna – kostnaderna fortsätter skena

Region Kalmar och många andra regionen tog nya krafttag mot den flera gånger dyrare hyrpersonalen under 2023. Ändå blev det ett nytt rekordår för bemanningsbolag.

Totalt köpte landets 21 regioner in hyrpersonal för svindlande 9,3 miljoner kronor – det är 17 procent mer än 2022 och all time high. 2015 låg kostnaden under 4 miljarder kronor.

I Region Kalmar landade slutnotan på 274 miljoner kronor – en ökning med sju procent. Hyrpersonalen utgör nu 6,4 procent av den totala personalkostnaden i regionen. I landet utgör hyrkostnaden 5,1 procent av den totala personalkostnaden.

I landet lyckades tre regioner sänka sina kostnader för hyrpersonal. Övriga ökade och hela fem regionen ökade sina kostnader med över 40 procent. Jämland/Härjedalen landade på en ökning på 79 procent.

Målet är att vara nere på 0 i december

1 oktober införde Region Kalmar en utfasning av hyrpersonal och målet är att vara nere på 0 i december 2024. 30 hyrsjuksköterskor sades upp på sjukhusen och flera av dessa tog istället en fast anställning.

Ändå minskade kostnaderna under det sista kvartalet enbart med två procent. Majoriteten anser att detta är en stora framgång. Uppenbarligen har man problem med matematiken eftersom rubriken pressmeddelandet lyder ”Regionen får ner sina hyrbemanningskostnader”.

Minskningen på två procent under det sista kvartalet är såklart väldigt ringa sett till ökningen på sju procent under helåret. Regionråden är uppenbart glada för utvecklingen:

– Inom primärvården är denna utveckling efterlängtad! Hårt och långsiktigt arbete är det som ligger bakom detta. För att få ner kostnaderna för hyrläkare, som det uteslutande handlar om inom primärvården, behöver fler läkare vilja bli anställda av oss. Ett viktigt led i detta arbete är att vi satsar på att utbilda fler specialister i allmänmedicin. Målet är att alla i länet ska ha en fast namngiven läkarkontakt, säger Emmy Ahlstedt (C) regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

"Något vi lyckats med hittills"

Kollegan Lena Granath (V) har ansvar för personalfrågor.

– Vi vet att det är många verksamheter som verkligen har varit beroende av hyrpersonalen. Med det sagt så har det blivit ohållbart. Kostnaderna för hyrbolagen har belastat resten av vården. Vi måste fortsätta anstränga oss för att ersätta hyrpersonalen med fast anställd personal, något vi lyckats med hitintills, säger hon.

Vägen mot ett oberoende om tio månader tycks oändlig.

– Det är viktigt att vi satsar på vår egen personal för det är bara de som kan och har möjlighet att utveckla vården. Vi har tagit de första stegen i det här arbetet och kommer fortsätta jobba för att lyckas bli oberoende av hyrpersonal, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist, också det i ett pressmeddelande.