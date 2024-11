Toppolitikern hemma igen efter 17 dagar – följt turbulensen från sjukhussängen

Toppolitikern Leif Larsson (C) har vårdats på sjukhus i 17 dagar. Foto: Arkivbild

Den erfarne toppolitikern Leif Larsson har legat i en sjukhussäng under hela dramatiken i Vimmerbypolitiken. 17 dagar fick han spendera på sjukhus, men fullmäktiges ordförande har nu fått komma hem. – Svensk sjukvård är jättebra, men när det krampar, sprutar och man är fullständigt sönderbränd är det inte så kul, säger han.

Det hela började efter frukost en fredag för snart tre veckor sedan. Leif Larssons mage knöt sig totalt och han fick gå på toa.

– Jag trodde att jag hade blivit matförgiftad. Jag mådde fruktansvärt illa och spydde i ett och ett halvt dygn innan jag åkte in till akuten, berättar han.

Snabbt konstaterade man tarmvred.

– Det ska ju göra fruktansvärt ont, men det gjorde det inte. Jag hade väldigt höga infektionsvärden och det stämde inte med tarmvredet. Då gick det ned med en gastroskop, något jag inte ens önskar min värsta fiende, för det var hemskt, och då hittade de en inflammation i tolvfingertarmen.

Fullmäktiges ordförande, centerpartisten Leif Larsson, som tidigare varit kommunstyrelsens ordförande fick totalt spendera 17 dygn i sjukhussängen. Han beskriver det som en pärs.

Har du varit orolig för ditt liv?

– Jag har haft 14 dagar av ständig diarré. Jag har känt att magen inte fungerat och inte fått till näringsintaget. Jag har fått tillägsdropp, med vatten och näringslösningar. Fyra liter fick jag intravenöst och då är man inte så katig och stark. Nu har det stillat sig och avföringen fungerar bättre. Svensk sjukvärd är jättebra, men när det krampar, sprutar och man är fullständigt sönderbränd är det inte så kul. Jag har ändå känt att jag är i trygga händer.

Oklart vad som orsakat det

Vad som orsakat inflammationen vet man ännu inte.

– Jag hoppas att man ska hitta en vettig orsak till inflammationen och tarmvredet. Det är prio ett. Det är ju inflammationen i tarmen som sänkt mig, men jag har fått medicinering mot den. Orsaken har man inte klurat ut ännu.

Hur mår du nu?

– Sådär kan jag säga. Jag är väldigt svag, men magen har ändå kommit igång. Jag kom hem i går och nu har jag fått en rullator. Jag har sådan huvudvärk och känner mig yr och konstig. Jag är inte jättepigg. Magen var uppsvälld som en basketboll ett tag och det var tryck åt alla håll. Det har släppt av lite efterhand. Det är fortfarande ömt och det är svårt att hitta lägen att sova.

Följt turbulensen

Att få komma hem tycker Leif Larsson förstås är skönt.

– Jag behöver stöd för att kunna gå ut och jag vill börja bygga igen. Jag har gått ned en massa kilo, men det är ju ingen skada för mig.

När hoppas du vara tillbaka?

– Till nästa fullmäktige. Det är min plan i alla fall, men hälsan styr helt och hållet.

Under tiden Leif Larsson legat inlagd har majoriteten fallit och kommunalrådet har avgått. Han har fått följa turbulensen från sjukhussängen.

– Jag har blivit informerad om alla turer och haft tid att läsa alla tidningar och sociala medier.

Vad tänker du om allt som hänt?

– Jag har inte varit helt oinformerad, men förstått att det finns olika syn och tolkning på det här. Det är tråkigt att det sker. Den här kommunen behöver något annat än politiskt trubbel.

"Inga åsikter om"

Under måndagens fullmäktige klev det tidigare kommunalrådet Helen Nilsson (S), som sitter i fullmäktige, upp under allmänhetens frågestund. Något som väckte mycket kritik inom både Vänsterpartiet och Centerpartiet. En irriterad Lars Johansson (V) ställde en ordningsfråga och Marcus Jonmyren (C) uppmanade helt enkelt ex-kommunalrådet att kliva ned från talarstolen.

– Det har jag inga åsikter om. Det är inte så lätt när det är mycket folk runt omkring och man stressas på och det är många åsikter. Det är inte säkert att jag hade hanterat det på ett annat sätt.

Känner du att du vill tillbaka till politiken?

– Nu handlar det om hur snabbt kroppen kommer tillbaka och om man hittar en vettig orsak till det här. Men det är klart att jag vill upp och ur det här och sedan fortsätta göra nytta i politiken.