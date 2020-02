Liberalerna samlar kraft: "Irriterad på vad vi får ut sett till den höga skatten"

Andra delen av den senaste mandatperioden var ett enda långt kaos för Liberalerna. Företrädare efter företrädare lämnade fullmäktigeplatsen och när Jimmy Alexandersson blev politisk vilde då han bytte till Centerpartiet var Liberalerna helt marginaliserat.

I själva valet 2018 gick det inte bättre. Liberalerna fick bara 1,11 procent och var mindre än både Miljöpartiet och Landsbygdspartiet oberoende, som inte heller tog något mandat.

– Det var mycket som hände där. Jag fyllde 70 år och Jimmy Alexandersson var 40 år. Under den här tiden, fram till valet, tänkte jag att jag låter honom ta min stol för att han skulle bli varm i kläderna inför kommande val. Han fick den stolen, men sedan konverterade han till Centerpartiet och lämnade vår stol tom. Det är en förklaring till varför det gick som det gick och den förklaringen är nog ganska stor. Det är inte många som känner till just den tågordningen, att jag ville få in en yngre person för att han skulle bli varm i kläderna. Jag vill inte gå in på mer personliga saker, men det var så det var, säger Börje Forss (L).

Dessutom fanns det en splittring mellan olika politiker i partiet.

– Det Johan (Rosén) föreslog var kanske det som kommunen behövde, det får ingen veta. Han var tuff och hård och det straffade sig. Det var lite många olika uppfattningar i partiet, men jag vill inte gå in för mycket på det heller.

"Större samförstånd"

För en liten tid sedan hade Liberalerna årsmöte och Börje Forss menar att det trots allt som har hänt blåser positiva vindar i partiet.

– Det är större samförstånd nu. Johan är kvar som medlem, men jag är ordförande och vi är tre till i styrelsen som försöker hålla upp flaggan. Vi försöker få in nya medlemmar, det finns alltid på dagordningen och vi vill gärna bli fler. Men det är inte helt dött. Det händer lite och det finns liv hos oss, det känner jag.

Hur påverkar det att vara utanför fullmäktige?

– Bevakningen blir mindre och man har inte något inflytande. Det får vi ta. Vi tog några beslut som var felaktiga, det stora var att jag steg av min stol och att Johan (Rosén) körde sitt race. Det är två saker som kanske inte var så bra, men båda hade sina orsaker. Det är rätt tufft att vara helt ensam också. Man måste upp och ha en åsikt i varje fråga. Har man 13-14 mandat kan man gömma sig bakom varandra. Då blir det en annan grej.

Är valet 2022 ert huvudfokus?

– Vi lägger fokus på det. Jag jobbar med lite olika frågor nu. Barnkonventionen har blivit lag nu och det är en viktig markör. Jag kommer nog att skriva någon debattartikel om det. Annars går jag och funderar mycket kring budgetdisciplinen. Jag är väldigt orolig för att disciplinen att hålla budget inte fungerar. Från det ena till det andra året är den här frågan där ständigt. Det är som att budgeten inte är viktig. För mig är budgetdisciplin det allra viktigaste, säger Börje Forss och fortsätter:

– Jag tror att man måste få ordning på det. Jag känner ändå att ekonomichefen (Mattias Karlsson) har hyfsad koll på det, men det var riktigt illa 2014-2015 där. Då var det bedrövligt. Men det är bättre nu. Mattias verkar bra och han har bra grepp. Det är beroende av att nämnderna funkar och att disciplinen fungerar.

"Ska prata sanning"

Näringslivet i kommunen är också väldigt viktigt för Börje Forss.

– Jag har funderat mycket på vägen till Ljunghäll. Jag vet att det är stora kostnader, men Ljunghäll är stort företag globalt och det är otroligt viktigt att de är kvar här i kommunen. Skulle de flytta vet jag inte hur det skulle gå för Vimmerby. Näringslivet för kommunen är väldigt viktigt.

Liberalen är kritisk mot den höga skattesatsen.

– Kommunalskatten är som den är. Man ska prata sanning och lägga fram sanningen för väljarna. Höjer man skatten ska man vara ärlig om att det förmodligen blir permanent. Annars ljuger man. Jag är irriterad på att vi har så hög skatt sett till vad vi får ut som medborgare. Det står inte i proportion till andra kommuner i södra Sverige.

Att jobba med administrativ rationalisering inom den kommunala sektorn är viktigt, anser Forss.

– När jag jobbade på ett företag i Göteborg hade jag förmånen att jobba med administrativ rationalisering. Det är viktigt att titta så att tjänsterna tillför något till helheten. Administrativ rationalisering är viktigt i den kommunala sektorn. Under mina år i kommunstyrelsen upptäckte jag hur mycket konsulter som kom och gick i alla möjliga frågor, det ifrågasätter jag. Är det någonstans det behövs en konsult är det för att titta på administrationen, att den inte har överkapacitet. Det är en fråga jag kommer driva om jag kommer tillbaka. Det ska finnas underlag för varje tjänst. Det ska vara någon utifrån som inte har någon inblandning här som gör det.

"Tycker synd om henne"

Börje Forss säger att han har samtalat några gånger med Ingela Nilsson Nachtweij och är på hennes sida när det gäller att genomlysa organisationen.

– Därvidlag delar vi uppfattning. Kanske skulle de ha tagit in en konsult för att göra det jobbet, så hon och Centern kanske gjorde fel. Jag tycker lite synd om Ingela. Hon hade väldigt goda avsikter, men frågan hanterades fel och det blev konflikt med tjänstemannaorganisationen. Men Ingela blev ensam där. Samtidigt förstår jag att konsulter kostar pengar och att de tog en annan väg.

Hur ska ni själva kunna locka tillbaka väljare 2022?

– Vi ska försöka agera och skriva en del debattartiklar, så att väljarna förstår vad vi står för. Vi har en god vilja, vi vill att kommunen ska bli bättre och bärkraftig.

Finns det någon potential för Liberalerna här?

– 2010 var vi nära två mandat. Det finns liberala väljare här, det märker jag på stan. Men på grund av olika saker valde man bort oss och röstade på något annat. För vi upp rätt frågor kanske väljarna kommer tillbaka.

Försöker ni locka spektakulära eller populära namn?

– Jag försöker mer gräva ner mig i frågor än att titta på namn. Jag har börjat spela saxofon igen och är med i Vimmerby Musikkår. Jag märker att rekryteringsbasen till den musikkåren nästan helt försvunnit i och med de stora neddragningarna på Kulturskolan. Vi tappar på kultursektorn och i och med den höga kommunalskatten ska vi kunna bära en stark kulturskola. Det här med Kulturskolan är förskräckligt. Föreningar överlag är viktiga för mig, det är demokratins grund och bas. Att stödja studieförbund och bygdeföreningar och det som kallas för det civila samhället är oerhört viktigt.

Kommer ni ta minst ett mandat i nästa val?

– Det tror jag faktiskt. Jag hoppas verkligen det, för Liberalerna behövs. Jag har mycket jag går och tänker på och försöker förbereda mig inför valet.