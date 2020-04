Socialdemokraternas uppmaning till länsborna: "Ställ in alla resor i påsk"

Samhällsspridning av covid-19 är konstaterad i tre kommuner i länet: Vimmerby, Torsås och Kalmar. Nu uppmanar Socialdemokraterna i länet till att ställa in allt resande i påsk.

"Ställ in alla resor i påsk. Mindre orter måste ha resurser för att klara sin egen befolknings hälsa och sjukvård. Stanna hemma vid minsta symtom. Stanna också hemma om du är över 70 år eller tillhör en riskgrupp. Be om hjälp att handla eller gå ärenden. Och har du barn låt dem inte knacka på grannarna som påskkärringar och be om godis. Det kommer fler påskar. Påskkärringarna får ställa kvasten på parkeringen i år!", skriver partiet.