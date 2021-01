Kommunens besked om idrottsanläggningarna: "Värsta läget vi haft"

Det var den 22 december som kommunenledningen tog beslut om att hålla samtliga kommunala idrottsanläggningar stängda utom ishallen för Vimmerby Hockeys seniorlag och Ryttargården.

Någon förändring sker inte – åtminstone inte nu, meddelar krisledningsnämnden.

– Restriktionerna ligger fram till 24 januari. Vi har fått många propåer om att göra undantag där eller släppa här. Vi har som linje att följa restriktionerna på regional eller nationell nivå. Vi kan inte hitta på något själva, utan får förlita oss på den kunskap som finns. Vi som alla andra hoppas pandemin ska lägga sig, säger Jacob Käll.

Vimmerby kommun har haft ett allvarligt läge i flera veckors tid och hade, enligt de siffror från Folkhälsomyndigheten som vi tidigare rapporterat om, högst smittspridning per 10 000 invånare mellan vecka 50 och 53 i Kalmar län.

– Vi ligger väldigt högt och har inte haft så hög smittspridning sedan pandemin började som vi har just nu. Vi ser inga möjligheter att öppna upp för undantag i dagsläget. Nya restriktioner är på gång och vi skulle förstås gärna se lättnader, men det vet vi inte.

Beslut kan komma snabbt

Ett nytt beslut kan dock komma snabbt, säger Marie Nicholson (M).

– Vi har en situation där vi kan kalla ihop en krisledningsnämnd och ta ett nytt beslut väldigt snabbt. Vi följer utvecklingen timme för timme. Vi gör förändringar så snart vi får nya riktlinjer, men till dess ser vi hellre att vi felar åt det restriktiva hållet än tvärtom. Ska vi göra fel, så ska vi göra det för att skydda människor när smittspridningen är så hög som just nu.

Jacob Käll har förståelse för att det kan vara svårt för kommuninvånarna att förstå allvaret.

– Det är knepigt med en sjukdom man inte ser. Man ser den först när en anhörig blir dålig eller dör. Det har ställts in 19 000 operationer under 2020 på grund av den ökade belastningen inom sjukvården till följd av pandemin. Ibland ser man bara sin egen omgivning. Det får sådana konsekvenser. Det är faktiskt så att en spolad is kan göra att en operation ställs in för någon som är sjuk i något helt annat än covid-19. Därför kan inte vi lätta och hitta på egna lösningar.

Beskedet till exempelvis alla fotbollsklubbar, som väntar på att komma igång på Ceos, är att det dröjer?

– Det dröjer tills det kommer nya restriktioner. Men vem kan spå i det? Det är svårt, säger Käll.

– När det väl kommer nya restriktioner kommer vi agera omedelbart. Det kan vi lova, säger Marie Nicholson.

Mycket åsikter

Kommunalrådet säger att man har fått väldigt mycket synpunkter på just det här beslutet.

– Det här med idrottsanläggningar och isar, det berör verkligen oss invånare. Det är väldigt handfast och praktiskt och blir därför väldigt påtagligt. Vi får signaler om att man tycker det är ett bra beslut och signaler om att man tycker att det är ett idiotiskt beslut. Det ser vi även i debatten, att dessa åsikter möts. Det har varit väldigt omdebatterat.