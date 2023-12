70 bordtennisspelare deltog på zontävling i Södra Vi

Theo Lind från Södra Vi IF vann pool 8 när SVIF anordnade zontävling på hemmaplan. Tynde Kumpumäki, Södra Vi IF, slutade tvåa och Moa Segerström Faggemåla BTK, trea. Foto: Södra Vi IF

Zontävlingarna spelas i pooler efter hur långt man har kommit i sin bordtennisutövning med blandade åldrar och kön.

– Det blev många spännande matcher under dagen, säger Inge Gustavsson i Södra Vi IF:s bordtennissektion.

Klubbarna som var representerade på zontävlingen var Södra Vi IF, Västerviks BTK, Oskarshamns BTK, BTK Arsenal Nybro, Kalmar BTK, Faggemåla BTK och BTK Enig.

Så gick det för bordtennisspelarna med lokalt intresse:

Pool 01: Neo Leander, Västerviks BTK, 2) Felix Ahnstedt, Södra Vi IF, 3) Elvis Arkåsen, Västerviks BTK

Pool 02: 4) Jeff Gustafsson, Södra Vi IF, 5) Nemo Gustafsson, Faggemåla BTK

Pool 03: 2) Fabian Ahnstedt, Södra Vi IF, 6) Tim Hägg, Faggemåla BTK

Pool 04: 2) Mattis Karlsson, Faggemåla BTK, 3) Jake Gustafsson, Södra Vi IF, 4) Arvid Frank, Faggemåla BTK

Pool 05: 5) Sixten Niklasson, Södra Vi IF, 6) Harald Ericsson, Södra Vi IF.

Pool 06: 4) Lucas Svensson, Södra Vi IF, 5) Melvin Arvidsson, Faggemåla BTK, 6) Theo Karlsson, Faggemåla BTK

Pool 07: 4) Widar Jönsson, Faggemåla BTK, 5) Måns Hansson, Södra Vi IF

Pool 08: 1) Theo Lind, Södra Vi IF, 2) Tynde Kumpumäki, Södra Vi IF, 3) Moa Segerström, Faggemåla BTK, 4) Ruben Nyberg, BTK Näcken.

Pool 09: 1) Ivar Jonsson, Faggemåla BTK, 2) Theo Wigren, Södra Vi IF, 3) Joel Nyberg, BTK Näcken, 4) Lykke Israelsson, BTK Näcken, 5) Helmer Hansson, Södra Vi IF.

Pool 10: 1) Max Petersson, Faggemåla BTK, 2) Kevin Zeilon, Södra Vi IF, 3) Bilal Murad, Södra Vi IF, 5) Natanael Wiberg, BTK Näcken.

Pool 11: 1) Wilmer Gustafsson Myrén, Södra Vi IF, 2) Charlie Lind, Södra Vi IF, 3) Vilgot Eklund, Södra Vi IF, 3) Vilgot Beijer, Södra Vi IF.

Pool 11 B: 1) Ebbe Sällberg, Södra Vi IF, 2) Charlie Berg, Södra Vi IF, 3) Svante Stenberg, Södra Vi IF.