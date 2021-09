Pontus Holms Södra Vi föll klart mot HM IS på lördagen. Foto: Arkivbild

SVIF blev nollat på hemmaplan: "Vi var dåliga"

Södra Vi IF tappar mark gentemot IF Ariel i striden om förstaplatsen. Hemma mot Hjältevad/Mariannelund blev det förlust med.

– Vi var sämre på allt, säger tränaren Pierre Brorsson efter 0-3 på Ulfveskog.

Inför matchen mot HM IS hade Södra Vi IF endast förlorat mot serieledande IF Ariel. Men på lördagen kom säsongens andra förlust.

Hjältevad/Mariannelund vann med hela 3-0.

– Det var inget att snacka om. Vi var sämre på allt, så det finns inget att diskutera. Det är bara att gratulera HM IS, säger tränaren Pierre Brorsson.

Abdifatah Bashir Jama gjorde 1-0 för HM IS i den 24:e minuten. I den andra halvleken kom 2-0 genom Emil Sjökvist och 3-0 registrerades som ett självmål.

– Vi var dåliga och det tror jag varje spelare kan skriva under på. Det är svårt att veta vad det beror på, spelarna vet inte heller. Både spelarna och vi är besvikna. Det finns inget försvar alls. Det var dåligt från alla.

"Tagit snacket"

SVIF är nu tre poäng bakom Ariel och har klart sämre målskillnad.

– Vi har redan tagit snacket i omklädningsrummet. Det var stor skillnad mot förra veckans insats mot Hultsfred och jag vet inte varför det blev så. Det är bara att bita ihop och komma igen.

Individuella beröm? Nej, det har ni nog förstått att vi står över den här gången.

