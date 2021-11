Talangen har flyttat hem igen – väljer mellan två lokala klubbar

Selatin Shaljani har flyttat hem till Hultsfred igen efter att ha avbrutit sina studier på fotbollsgymnasiet i Jönköping. Vimmerby IF och moderklubben Hultsfreds FK är de hetaste alternativen för anfallaren.

Selatin Shaljani, med Hultsfreds FK som moderklubb, började på fotbollsgymnasiet i Jönköping förra hösten och kritade på för Jönköpings Södra IF där det i huvudsak blev spel i superettanklubbens P17-lag. Han har hoppat in i P19-laget och gjorde en träning med seniorlaget under sommaren.

"Rör sig om personliga skäl"

Nu är fotbollstalangen hemma i Hultsfred igen då han har avbrutit sina studier i Jönköping.

– Det blev så, tyvärr. Det rör sig om personliga skäl där familjesituationen gjorde att det blev jobbigt psykiskt. Familjen kommer alltid först, säger Selatin Shaljani.

Han är väldigt nöjd med fotbollsåret i Jönköping.

– Det kunde inte bli bättre fotbollsmässigt. Jag körde på och allt gick perfekt. Jag gjorde min första superettan-träning med a-laget i somras och kände verkligen hur jag utvecklades och kände att det skulle bli bra. Sedan kom motgången och då blev det som det blev. Jag flyttade hem för min egen och familjens skull, säger Shaljani.

Han hann påbörja det andra året på fotbollsgymnasiet i Jönköping innan han flyttade hem till Hultsfred för en dryg månad sedan.

– Jag pluggar på gymnasiet i Hultsfred och fortsätter med barn- och fritidsprogrammet som jag gick i Jönköping. Om jag ville byta till ett annat program så var jag tvungen att gå om med 05:orna, säger Shaljani.

"VIF är väldigt lockande"

Både moderklubben Hultsfreds FK, hemmahörande i division 5, och division 4-laget Vimmerby IF hörde av sig i stort sett direkt när han flyttade hem. Det är en dragkamp mellan de två klubbarna om den offensive kraftens signatur. Han har inte bestämt vilken klubb han vill gå till och representera 2022.

– Jag vill fortfarande ha en bra utveckling samtidigt som jag tänker långsiktigt. Det står mellan Vimmerby och Hultsfred och jag har inte bestämt mig för vilket lag det blir.

Är det andra klubbar som har hört av sig?

– Nej, inte i dagsläget. Det kan hända att fler lag kontaktar mig när folk får reda på att jag är hemma igen efter den här artikeln.

Vad blir avgörande för ditt val av ny klubb?

– Jag vill få så mycket speltid som möjligt och fortsätta utvecklas i en bra träningsmiljö. Vimmerby IF är väldigt lockande just nu. Jag har tränat med VIF i några veckor och HFK har sin första träning i morgon (läs tisdag).