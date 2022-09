FBSK vann toppmötet – målskillnad lär avgöra vilket lag som går upp

Frödinge/Brantestad vann seriefinalen mot Timmernabbens IF med 1–0. Nu lär det bli en målskillnadsaffär om vilket lag som tar klivet upp i division 3. – Vi gör en klockren insats, säger tränaren Daniel Wessman.

Frödinge/Brantestad hade kunnat få en drömöppning på seriefinalen med 1–0 redan i tredje minuten, men Erica Bertilssons skott gick i stolpen.

30 minuter in i andra halvlek fick FBSK jubla. Emma Wessman hittade fram med en boll till skyttedrottningen Louise Andersson som var klinisk i skottögonblicket och satte matchens enda mål.

– Jag fick en jättebra boll av Wessman (Emma) så jag vände runt och slog in den i mål, säger Louise Andersson.

Timmernabben tryckte under stora delar av andra halvlek på för en kvittering och hade ett gäng chanser som räddades av FBSK:s storspelande målvakt Lisa Danielsson.

– Visst var vi tillbakapressade, men vi krigade för varandra genom hela matchen. Vi hittade väl inte riktigt vårt spel men jag tycker att vi jobbade bra som lag, säger Louise Andersson.

Rafflande avslutning väntar

FBSK-tränaren Daniel Wessman var nöjd med insatsen och gläds över att man har gett sig själva i kampen om förstaplatsen.

– Vi följer precis den matchbild vi hade satt upp. Det kan se lite defensivt ut men det är deras nummer åtta som vi ska plocka bort och hon kommer inte igenom en enda gång. Lisa (Danielsson) gör ett par svettiga räddningar. Skönt att hitta en målvakt som har hållit uppe i tio år, säger Daniel Wessman.

FBSK ligger just nu tre poäng före Timmernabben och har två plusmål till godo. Värt att notera är att Timmernabben har en match mindre spelad. Båda lagen har Hultsfreds FK B och Gullringens GoIF kvar att möta och Timmernabben ska även ställas mot Vimmerby IF C. Det mesta talar för att det blir en målskillnadsaffär i jakten på förstaplatsen som betyder uppflyttning till division 3.

– Plockar vi sex poäng i de två sista matcherna är vi bästa tvåa om man tittar på division 4-serierna i Småland. Vi har två plusmål och det kommer bli jättetufft att vinna serien, säger Wessman.