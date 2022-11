Försvarsspelaren nobbas av division 3-klubben: ”Blev förvånad”

Mycket talar för att Alexander Gustafsson återvänder till Hultsfreds FK då Vimmerby IF har sagt att han inte ingår i klubbens plan för 2023. Foto: Ossian Mathiasson

Alexander Gustafssons val till kommande säsong har underlättats. Division 3-nykomlingen Vimmerby IF har aviserat att han inte finns med i klubbens plan för 2023. – Det lutar åt att det blir spel i Hultsfred, säger han.

Det var för några veckor sedan som vår tidning rapporterade om att Alexander Gustafsson hade tackat nej till en fortsättning i Myresjö/Vetlanda och valde mellan division 3-nykomlingen Vimmerby IF och division 4-nykomlingen, tillika moderklubben, Hultsfreds FK.

Nu talar det mesta för att den starke försvarsspelaren hamnar i Hultsfred. Vimmerby IF har nämligen aviserat att han inte är aktuell för dem till kommande säsong.

– Vimmerby har sagt att jag inte är aktuell för dem så det lutar åt att det blir spel i Hultsfred, säger Alexander Gustafsson.

"Bara att köpa"

Det var Stefan Bragsjö i VIF:s sportgrupp som kontaktade honom i början av månaden och sa hur det låg till.

Vad angav VIF för skäl till att inte erbjuda dig ett kontrakt?

– Att de har en hel del spelare på positionen och att de inte vill stänga dörren för de yngre spelarna. Det är vad de har gett som anledning, säger Gustafsson.

Hur ser du på deras resonemang?

– Det är väl vad det är och bara att köpa. Om de vill satsa på yngre spelare så kan det vara vettigt.

"Var faktiskt oväntat"

Alexander Gustafsson har varit ordinarie i Myresjö/Vetlandas mittförsvar de två senaste säsongerna, först i division 4 2020 och sedan i division 3 i år.

– Känslan är att jag hade kunnat komma in och bidra med något men så blev det inte. Det var faktiskt oväntat och jag blev förvånad, men det är bara att köpa det. Man får i efterhand se om det är rätt eller fel.

Det är inga andra klubbar i närområdet som har hört av sig?

– Det är flera klubbar som har hört av sig, men det har väl inte varit aktuellt. Jag har valt mellan Vimmerby och Hultsfred och nu gjorde Vimmerby valet ganska lätt. Jag är ganska klar på att det blir spel i Hultsfred, men jag är inte helt hundra på om jag ska spela eller inte men det lär väl bli det. Det kommer bli kul i Hultsfred och det är inte omöjligt att det hade blivit det ändå.

"Gäller att värdera helheten"

Stefan Bragsjö, ordförande och en av personerna i sportgruppen, bekräftar att Alexander Gustafsson inte är aktuell för VIF för stunden.

– Han är tillräckligt duktig för att spela i division 3 och en fantastisk person. Vi har inte stängt någon dörr, men vi har också sagt att det gäller att ta hand om spelarna som vi redan har och värdera helheten. Då vill vi ligga lite lågt och det gäller inte bara Alexander utan det är samma för alla nyförvärv. Vi vill i dagsläget se var det tar vägen och det kan hända så mycket. Det vore olyckligt om vi skulle få för många spelare på samma position samtidigt som det ställer till det för våra yngre spelare. Vi får avvakta och se hur det utvecklar sig. Med det sagt så kan vi inte sätta honom på vänt, det är helt ologiskt, säger Stefan Bragsjö.

Han tolkar det som att ni har fattat ert beslut och går med stor sannolikhet till Hultsfred?

– Det blir en konsekvens av det och det är vi fullt medvetna om. Det går inte att säga till en spelare att vänta på oss. Vi har inte stängt dörren, men det kan uppstå saker nästa vecka och då får vi stå vårt kast men det går inte heller att bara dra hit folk. Vi räknar med Ilhan (Jejna) och Knut (Gunnarsson), plus att vi hoppas på Jacob (Johansson), plus att det kommer unga killar underifrån och plus att vi är hyfsat rustade centralt.