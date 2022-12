HM IS tappar en av sina nyckelspelare till division 3

Gustav Stejdahl lämnar HM IS för att testa lyckan i division 3-laget Hvetlanda GIF. Foto: Ossian Mathiasson

Division 5-laget HM IS tappar en av sina nyckelspelare till kommande säsong. Innermittfältaren Gustav Stejdahl tar chansen i Hvetlanda GIF.

Spelarna i HM IS brukar rent generellt inte byta klubb särskilt ofta. Nu tappar division 5-laget en av sina bästa spelare. Den 22-årige innermittfältaren Gustav Stejdahl lämnar för att testa lyckan i division 3 och har kritat på för Hvetlanda GIF, ett lag som ställs mot Västerviks FF och Vimmerby IF under kommande säsong.

Värt att notera är att Gustavs äldre bror, Oskar, spelade i HGIF i fjol. Det är i dagsläget oklart var Oskar spelar 2023.