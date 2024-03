Ny skadesmäll – nyförvärvet till sjukhus efter olyckligt fall: "Var dimmig"

Vimmerby IF:s nyförvärv Gustav Stejdahl slog i bakhuvudet på gårdagens träning och ådrog sig en lättare hjärnskakning. Foto: Vimmerby IF

Vimmerby IF har drabbats av många skadeavbräck under försäsongen. Nu får man även klara sig utan nyförvärvet Gustav Stejdahl under en tid.

– Det var i en närkamp som han ramlade, landade på rygg, slog i bakhuvudet och fick en lättare hjärnskakning, säger tränaren Fredrik Falkevall.