Mittfältare lämnar SVIF för spel i FBSK

Joel Nilsson byter klubb och går från Södra Vi IF till Frödinge/Brantestad SK. Foto: Frödinge/Brantestad

Frödinge/Brantestad SK har tappat yttermittfältaren Martin Gunnarsson till Storebro IF. Då plockar division 6-laget in Joel Nilsson, yttermittfältare från Södra Vi IF.