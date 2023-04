Klasspelarna ska ge SVIF ett lyft: ”Hoppas den kommer till användning”

Södra Vi IF (division fem)

Nyförvärv:Anton Brorsson (Vimmerby IF), Niklas Gunnarsson (do), Ricky Gustavsson (Gullringens GoIF), Daniel Johansson (do).

Förluster: Remy Barraza (IF Hebe), Lucas Eriksson (Krokstorps IF), Elias Wiberg (Frödinge/Brantestad SK), Franklin Da Silva Albuquerque (do), Joel Nilsson (do), Adrian Mathiasson (slutat).

Seriefavoriter:”Av det jag hört säger jag de båda IFK-lagen, Västervik och Tuna”, säger Michael Elmér.

Lagen i division fem nordöstra:Ankarsrums IS, Djursdala SK, Fagerhults AIK, HM IS, IF Ariel, IF Stjärnan, IFK Tuna, IFK Västervik, Ruda IF, Storebro IF, Södra Vi IF och Tjust IF FF.