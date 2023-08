Sena missar grusade VIF:s segerchanser: "Missnöjd med att vi inte kan avgöra"

Vimmerby IF missade många klara målchanser med en man mer på planen. De fick nöja sig med en poäng mot Adas. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF brände chans på chans i jakten på seger sista kvarten. Det blev en poäng som borde ha varit tre poäng. – Vi ska kunna pilla in ett mål på chanserna som vi skapar, säger Patrik Gunnarsson.

Vimmerbys rappe yttermittfältare Selatin Shaljani satte 1–0 tidigt efter en målvaktstavla och serietvåan Adas United kvitterade till 1–1 på nick strax före halvtid.

– Hade vi varit i ledning i halvtid så tror jag att vi hade kunnat hålla i det hela matchen. Det var ett surt mål att släppa in, säger Patrik Gunnarsson.

"Missnöjd med att vi inte kan avgöra"

Efter en förhållandevis kontrollerad och avvaktande första halvlek skiftade matchen karaktär i mitten av andra halvlek när Adas United fick en spelare utvisad efter två gula kort.

Båda lagen gick onekligen för att bärga trepoängaren.

Gästerna hade några farliga lägen direkt efter utvisningen innan Vimmerby radade upp massa chanser sista kvarten.

– Tittar man på helheten gör vi en bra match. Jag tycker att vi är värda segern och skapar lägen för att göra åtminstone ett mål under sista kvarten. Där tycker jag att vi ska kunna pilla in ett mål på chanserna som vi skapar. Hade man på förhand sagt att vi skulle ta en poäng så hade man kanske varit nöjd. Nu är man nöjd med trendbrottet men kanske missnöjd med att vi inte kan avgöra matchen. Jag lär vara mer nöjd med poängen senare i veckan än vad jag är just nu, säger Patrik Gunnarsson och fortsätter:

– Martin (Brtan) fick ett kanonläge direkt när han kom in. ”Ponta” (Pontus Kägu Bragsjö) hade en nick som är mycket bättre än vad man tror. Karlo (Goranci) fick ett läge där han borde ha skjutit i första läget. Ahmed (Tarabeih) hade ett skott med studs som målvakten räddade ut till en hörna. Sett till antalet chanser sista halvtimmen ska vi vinna matchen.

Adas var farliga i sitt omställningsspel och kom till lägen också.

– De chansade, flyttade upp sitt lag och spelade rakare efter utvisningen. Det är ett av de bästa lagen i serien. De är tunga och hade bättre lag i dag i jämförelse med vårmötet. Vi står upp bra och är minst lika bra som dem. Det är tufft för våra backar att spela mot så tunga forwards som de har.

Jumbon väntar på lördag

Vimmerby IF har just nu tre poäng upp till säker mark och möter jumbon Kisa BK på lördag.

– Vi tittar inte på några andra matcher utan vi går enbart på våra egna matcher.

Vimmerby hade sina främsta spelare i Knut Gunnarsson, Tomislav Jakesevic, Rickard Thuresson, Ahmed Tarabeih och Haris Dreco. Nyförvärvet Martin Brtan hoppade in i andra halvlek och visade att han är ett offensivt vapen.