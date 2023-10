JUST NU: STOREBRO ÅKER UR DIVISION FEM – TRÄNARNA SLUTAR

Peter Magnusson kunde bara konstatera att Storebro inte räckt till under säsongen.

Det blev en minst sagt tung lördag för Storebro IF. Efter förlust med 1-0 i derbyt borta mot Djursdala SK ramlar SIF ur division fem.

Det var ett riktigt getingbo i botten av division fem inför den avslutande omgången. När krutröken lagt sig står det klart att HM IS klarar sig kvar i femman och Ankarsrums IS tvingas till kval. Storebro IF drog nitlotten och får börja om i division sex nästa säsong.

Det står klart efter att SIF förlorat med 1-0 borta mot Djursdala. Imad Khankan gjorde matchens enda mål med 20 minuter kvar att spela.

– Grabbarna gjorde en heroisk insats idag, men tyvärr lyckades vi inte vinna matchen. Vi kanske skulle haft ledningen i paus idag igen, men fick inte till det vi behövde i form av mål. Det har vi haft svårt med hela året. Vi har kämpat på i alla fall och killarna har försökt hela vägen, säger Storebro-tränaren Peter Magnusson.

Varför blir det just Storebro som tvingas lämna division fem?

– Vi har producerat för lite mål helt enkelt. Hade vi gjort några till hade vi tagit fler poäng.

Peter Magnusson berättar också att han och Torbjörn Allvin slutar som tränare i Storebro IF.

– Vi har meddelat det tidigare och nu efter matchen har också spelarna fått veta det, säger Magnusson.

Lider med tränarkollegorna

David Henriksson, tränare i Djursdala SK, säger så här:

– Vi startade mycket dåligt och jag var väldigt besviken efter vår första halvlek. Där var Storebro klart bättre. Vi höjde oss enormt i andra och hittade mer rätt, spelade mer som ett lag och fick då välförtjänt utdelning. Samtidigt lider jag något enormt med "Pekka" (Peter Magnusson) och "Todden" (Torbjörn Allvin). Jag var själv i deras sits förra året och det är inte roligt.

Om David Henriksson fortsätter att träna Djursdala nästa säsong är högst oklart.

– Jag vet inte om jag fortsätter utan får fundera vidare på det. Det tar mycket energi av mig.