Sköt ner Storebro i division 6 – nu är han klar för klubben

Imad Khankan lämnar Djursdala SK för att spela med Storebro IF i division 6. Foto: Ossian Mathiasson

Imad Khankan sköt ner Storebro IF i division 6 i höstas. Nu lämnar han Djursdala SK för att spela med just det nyblivna division 6-laget Storebro IF.