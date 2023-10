Agnes tillbaka efter landslagsäventyret: "Alltid varit en dröm"

Det stora äventyret i Rumänien är över för den här gången. Agnes Karlsson, som tillhör Linköpings FC, blev nyligen uttagen i F17-landslaget som skulle möta Rumänien i dubbla landskamper.

I den första landskampen, som Sverige vann med 1-0, fick Agnes Karlsson, som tidigare spelat i Vimmerby IF, hoppa in med cirka 20 minuter kvar. I den andra matchen, som Sverige också segrade i, fick hon spela från start.

– Jag har haft en väldigt bra resa som har varit lärorik och utmanande på samma gång. Jag har alltid haft en dröm om att få representera Sverige så att få stå där och sjunga nationalsången var riktigt stort. Jag kommer aldrig glömma den här resan, säger Agnes.

"Det är som man har hört"

Att hoppa in så sent i den första matchen var dock svårt, medger hon.

– Vi fick reda på att alla skulle få starta en match och för min del blev det match två. Jag är dock glad att jag fick göra debuten redan i match ett, så jag fick känna lite på tempot och det fysiska spelet. I match ett kom jag in i 70:e minuten och jag tycker alltid det är svårt att bytas in så sent i en match. Den här gången var inget undantag, men det var väldigt kul att få göra debut.

Att få spela från start i den andra matchen har skapat flera oförglömliga ögonblick för henne.

– Det var en upplevelse jag aldrig glömmer. Det var otroligt kul och utmanande med både högt tempo och hårda dueller. Vi spelade i 26-gradig värme och strålande sol, vilket också bidrog till att matchen blev väldigt påfrestande rent fysiskt.

Hur tänker du framåt nu?

– Jag är väldigt glad att jag fått åka på den här resan och för första gången få känna på internationellt motstånd. För jag kan säga att det är som man har hört, att internationell fotboll är en annan femma.

Nästa landslagssamling är i slutet av november. Då väntar två nya landskamper på Island och om Agnes Karlsson på nytt får chansen återstår att se.