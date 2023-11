HFK-tränaren om framtiden och kontakten med division 4-laget

En bit in på höstsäsongen såg det som att Hultsfreds FK skulle hålla sig kvar i division 4 sett till antal poäng. Säsongen tog dock en helt annan vändning när HFK började rada upp förluster samtidigt som Ölmstads IS och Tenhults IF lyfte från botten och tog sig förbi i sista omgången.

Det som såg ut att leda till nytt division 4-kontrakt förvandlades till degradering till division 5.

– Det är klart att man är besviken över att vi åkte ur och det kommer man vara under lång tid. Det kändes som att vi hade något väldigt spännande på gång och jag tycker att årets HFK-lag är tillräckligt bra för att spela i division 4. Det var många faktorer som spelade in och nu åkte vi ur. Det är surt och vi har ingen annan än oss själva att skylla. Att både Ölmstad och Tenhult gjorde varsin heroisk höst händer väl inte så ofta, men nu hände det och det var vi som blev straffade. Det är inte någon annan än vårt eget fel så vi får ta lärdom av det, säger tränaren Sebasthian Svensson.

"Basse" om framtiden i HFK

Sebasthian Svensson sitter på ett utgående kontrakt som gäller denna månad och framtiden är fortsatt oviss.

För du och Hultsfreds FK diskussioner med varandra?

– Vi har pratat lite grann. Klubben kommer dra igång med träningarna här framöver och vi får se hur det ser ut. Vi har inte kommit så långt, men vi har haft en dialog sedan i somras om hur vi vill gå vidare och hur jag tänker och hur de tänker. Det är inget som är fastställt.

Kommer du leda träningarna när laget börjar träna igen?

– Inte de första träningarna, sen får vi se. Jag har fortfarande kontrakt med Hultsfreds FK så det är fortfarande jag som är tränare för laget. Kontraktet gäller november ut och fram till dess är jag tränare. Jag är beredd att fullfölja mitt kontrakt och det anser jag att man ska göra.

"Inga dialoger som förs"

Sebasthian Svensson berättar att det finns ett intresse och att parterna kommer sätta sig ner framöver.

– Det handlar mycket om att jag vill se en helhet. Vi startade upp en juniorverksamhet som vi fick ganska bra resultat på. Vi kom trea i serien och har fått en bra utvecklingskurva på många ungdomar.

Finns det några andra klubbar som har hört sig för gällande dina tränartjänster?

– Jag har haft några samtal, men inget konkret och inga djupgående diskussioner. Jag vet inte om det blir HFK, något annat eller om jag tar ett steg åt sidan och blir åskådare.

Division 4-topplaget Gullringens GoIF är ett lag som Sebasthian Svensson har blivit kontaktad av.

– Det finns inte så mycket att säga om det. Ola (Lindblom) och jag är goda vänner – han har ringt och frågat hur mina tankar går till nästa säsong, men det har inte varit något snack om att jag ska dit. Det är inga dialoger som förs och vi har inte träffats.