HAN TAR ÖVER VIF: "SATSAR FÖR ATT TA NÄSTA STEG"

Det har inte bekräftats från officiellt håll tidigare. Nu har Vimmerby IF gjort det. Fredrik Falkevall är ny tränare i herrlaget – men han får större uppgifter än så.

Fredrik Falkevall har tidigare tränat bland annat BK Kenty, Motala AIF och varit akademiansvarig i Linköpings FC. För drygt tio år sedan tränade han även Gullringens GoIF en säsong.

Nu är han klar som ny huvudtränare för Vimmerby IF:s herrar.

"Vimmerby IF har under flera år arbetat kontinuerligt med att utveckla vår egen ungdomsverksamhet. Att som breddförening kunna erbjuda alla våra spelare, oavsett ambition, förutsättningar att nå sina mål med varför man spelar fotboll. Vi fyller nu på med spelare ut i övrigt föreningsliv, ambitiösa spelare in i våra egna representationslag och vidare till elitfotbollen. För att ta nästa steg behöver vi ännu mer kunskap och kraft på ledarsidan. Så vår nya huvudtränare Fredrik Falkevall kommer inte enbart ha ansvaret som huvudtränare för vårt herrlag i div.3 utan även hjälpa oss att utveckla hela vår A-U-verksamhet tillsammans med övriga ledare på dam- och herrsidan", skriver VIF i ett pressmeddelande.

Ska stötta ungdomsledarna

Målet är nu att Fredrik Falkevall, tillsammans med David Lindgren, ska stötta föreningens ungdomsledare.

"Vi har ungdomsledare i världsklass, som tar hand om varenda spelare utifrån sina förutsättningar. Målet nu är att Fredrik tillsammans med David Lindgren ska försöka stötta våra ledare att bli ännu tryggare i instruktörsrollen och att vi som förening ska skapa mer samverkan mellan våra grupper i form av kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Som representationslagen ser ut idag, och där båda huvudtränarna inom kort kommer vara klara, behöver vi ha utbildade tränare som kan ta emot och vidareutveckla de ambitiösa spelare som nu slussas upp från ungdomsleden. Som kan både utveckla individen in i roller och tillsammans bygga ett lag med en tydlig spelidé", skriver VIF.

Föreningen skriver vidare att erfarenhet, utbildning och kunskap varit viktigt i rekryteringen.

"Den personen ser vi i Fredrik som också ger oss möjligheter att arbeta vidare med den röda tråd vi byggt upp i steget från U- till A-verksamhet. Vi är oerhört glada över att ha fått denna satsning i hamn, och att den kommer gynna hela vår breda verksamhet".

Vimmerby IF tränades förra året av Patrik Gunnarsson och Karlo Goranci.