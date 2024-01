Ultimata guiden inför KM: Här är hela spelschemat

Spelschema i KM:

08.30: FBSK-Vimmerby IF

08.50: Storebro IF-Södra Vi IF

09.10: Gullringens GoIF-IFK Tuna

09.30: Djursdala SK-FBSK

09.50: Vimmerby IF-Storebro IF

10.10: Södra Vi IF-Gullringens GoIF

10.30: IFK Tuna-Djursdala SK

10.50: FBSK-Södra Vi IF

11.10: Vimmerby IF-Gullringens GoIF

11.30: Storebro IF-IFK Tuna

11.50: Gullringens GoIF-FBSK

12.10: Djursdala SK-Vimmerby IF

12.30: Södra Vi IF-IFK Tuna

12.50: Djursdala SK-Gullringens GoIF

13.10: FBSK-Storebro IF

13.30: IFK Tuna-Vimmerby IF

13.50: Södra Vi IF-Djursdala SK

14.10: Gullringens GoIF-Storebro IF

14.30: Vimmerby IF-Södra Vi IF

14.50: IFK Tuna-FBSK

15.10: Storebro IF-Djursdala SK

Preliminära tider för semifinaler är 15.50 respektive 16.15. Final väntas vara igång 17.00.