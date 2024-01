IFK Tuna orkade inte stå emot i finalen: ”Uppförsbacke”

För andra året i rad var IFK Tuna i final i KM i futsal. För andra året i rad blev man överkört av Vimmerby IF.

Vimmerby IF fick en drömstart på KM-finalen med två tidiga mål från Rickard Thuresson och Selatin Shaljani. Tuna lyckades förvisso ta sig in i matchen via mål av Anton Carlsson och Victor Gustavsson. Den kontakten skulle dock visa sig vara ytterst tillfällig. VIF var alldeles för starkt och gjorde sedan fyra raka mål fram till slutresultatet 6-2.

– Vi fick hela tiden jaga i uppförsbacke och blev för tunga framåt och fuskade lite i hemjobbet. När man får något mål emot sig vill man kliva framåt och det är svårt att göra det mot Vimmerby. Sen blev vi lite trötta också. Vi är inte världens mest vältränade lag just nu, säger Johan Lundin.

Vad tycker du om er insats som helhet i KM?

– Den var väl okej. Vi vann de matcherna vi skulle vinna. Sen vill man ju vara med och slåss i finalen och det var tråkigt att vi inte kunde göra det på ett bättre sätt, men så är det.