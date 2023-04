Lundin hoppas på ändrad attityd i Tuna: ”Det hör man överallt”

IFK Tuna (division fem)

Nyförvärv:Johan Lundin (Västerviks FF), Filip Gustavsson (do), Leon Hellström (do), Jihad Assad (Djursdala SK), Max Lundin (IFK Västervik), Eddie Lundin (do), Filip Fungmark (SK Lojal), Theo Eklund (Storebro IF), Hamidreza Heidari (do), Abdelrahman Ammar (Vimmerby IF).

Förluster:Gustavo Borges (Kisa BK), Oskar Åberg (IFK Västervik). Flera spelare är högst osäkra till spel och är inte igång och tränar, däribland nyckelspelaren Oskar Eriksson.

Seriefavoriter:”IFK Västervik och med Ruda som en outsider”, säger Lars Gustavsson.

Lagen i division fem nordöstra:Ankarsrums IS, Djursdala SK, Fagerhults AIK, HM IS, IF Ariel, IF Stjärnan, IFK Tuna, IFK Västervik, Ruda IF, Storebro IF, Södra Vi IF och Tjust IF FF.