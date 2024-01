Här är förbundets väntade serieförslag för division 5

Smålands Fotbollförbund presenterade under onsdagen sitt förslag på serieindelning i distriktsserierna för säsongen 2024. Den nordöstra division 5-serien består precis av de lagen som man hade tänkt sig på förhand.

Inför varje säsong sker det en del förändringar till följd av upp- och nedflyttningar och i år är inget undantag.

De fyra lagen som har försvunnit är Ruda IF, uppflyttade i division 4, Ankarsrums IS och Storebro IF, nedflyttade i division 6, och Fagerhults AIK, som inte ens kom till spel.

Flera nya lag i serien

Det blir därmed flera nya lag i serien. Hultsfreds FK är tillbaka i femman efter en ettårig sejour i division 4. Från division 6 kommer två seriesegrare, SK Lojal och Fågelfors IF, plus Hjorted/Totebo, som vann sin kvalgrupp i höstas och fixade en division 5-plats.

Kvar från förra säsongen finns Djursdala SK, Södra Vi IF, IFK Tuna, IFK Västervik, Tjust IF FF, HM IS, IF Ariel och IF Stjärnan.

Förbundets serieförslag ser ut enligt följande:

Djursdala SK

Fågelfors IF

Hjorted/Totebo

HM IS

Hultsfreds FK

IF Ariel

IF Stjärnan

IFK Tuna

IFK Västervik

SK Lojal

Södra Vi IF

Tjust IF FF

Eventuella synpunkter på serieförslagen i division 5 ska inkomna till Smålands Fotbollförbund senast onsdagen den 24 januari. Fastställandet av serierna sker söndagen den 4 februari.