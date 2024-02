Spelprogrammet släppt – så spelas division 5 i år

Isak Thuressons Djursdala SK inleder säsongen mot IF Stjärnan och Mikael Hammarquists Södra Vi IF ställs mot HM IS. Foto: Jonas Davidsson

Smålands Fotbollförbund presenterade under helgen premiärdatumen för de lokala division 5-lagen.

Den nordöstra division 5-serien består i vanlig ordning av många lokala inslag och innehåller tre lag från Vimmerby kommun, tre lag från Västerviks kommun och två lag från Hultsfreds kommun.

Premiäromgången är satt till helgen 13–14 april – och det blir inga derbybataljer i första omgången.

Både Södra Vi IF och IFK Tuna inleder säsongen på bortaplan den 13 april. SVIF ställs precis som i fjol mot HM IS och Tuna åker till Kristdala för att möta IF Ariel. Samma dag spelar Hultsfreds FK hemma mot Tjust IF FF.

Djursdala SK kliver in i seriespelet med hemmamatch mot IF Stjärnan på söndagen. IFK Västervik ställs mot Fågelfors IF på bortaplan och Hjorted/Totebo tar emot SK Lojal.

Detta är preliminära datum och ändringar kan förekomma.

Klicka här för att ta del av spelprogrammet i sin helhet.