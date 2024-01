VIF vann futsalturnering mot lokala lag: "Många överträffade nog sin egen förväntan"

Här är spelarna som Vimmerby IF kom till spel med i de två lagen vid helgens träningsturnering i Södra Vi Sporthall. Foto: Vimmerby IF

För att låta alla spelare få mycket speltid anordnade Vimmerby IF en träningsturnering i futsal i Södra Vi sporthall på lördagen. Fem lokala damlag kom till spel och VIF:s gula lag vann turneringen

Vimmerby IF kom till spel med två lag från u-truppen och bjöd in till tre andra division 4-lag – Blackstad/Odensvi IF, Västerviks Damfotboll U och Hultsfreds FK – till träningsturneringen.

Alla lag fick spela fyra matcher á 23 minuter och det spelades totalt tio matcher under lördagen. Allra bäst gick det för Vimmerby IF:s lag gul med tre vinster och en oavgjord. Hultsfred slutade tvåa och Västervik trea.

– För våra två egna lag började lördagen riktigt bra. Spelet och momenten satt klockrent och med många avslut i sann futsalanda. Vi kroknade lite på slutet av dagen men spelarna i de båda lagen peppade varandra föredömligt för att orka göra rätt saker på rätt ställe på planen. Många spelare överträffade nog sin egen förväntan på sin insats idag, att möta seniorspelare som är mycket större, starkare och äldre kräver sin utmaning, men det jobbade vi oss snart över, säger VIF-ledaren Budo Ericsson.

Resultat och målskyttar vid träningsturneringen i Södra Vi sporthall:

Vimmerby IF gul–Västerviks Damfotboll U 2–2

Mål, VIF gul: Minea Snickars 2

Mål, Västervik U: Tuva Åström, Anja Svensson

Blackstad/Odensvi–Vimmerby IF grå 0–5

Mål, VIF grå: Stina Johansson 3, Stephanie Sauma, Ellie Larsson

Västerviks Damfotboll U–Hultsfreds FK 1–4

Mål, Västervik U: Sonja Jersblad

Mål, HFK: Elsa Nilsson 2, Caroline Phalén, Pauline Schmidt.

Blackstad/Odensvi–Vimmerby IF gul 0–2

Mål, VIF gul: Kajsa Karlsson, Sanna Stefansson

Vimmerby IF grå–Västerviks Damfotboll U 0–2

Mål, Västervik U: Anja Svensson, Alice Elb

Vimmerby IF gul–Hultsfreds FK 2–1

Mål, VIF gul: Sanna Stefansson, Svea Backstad

Mål, HFK: Caroline Phalén

Blackstad/Odensvi IF–Västerviks Damfotboll U 0–1

Mål, Västervik U: Sonja Jersblad

Hultsfreds FK–Vimmerby IF grå 4–0

Mål, HFK: Matilda Hemmingsson, Caroline Phalén, Elsa Nilsson, Melinda Widén.

Vimmerby IF grå–Vimmerby IF gul 0–5

Mål, VIF gul: Kajsa Karlsson 2, Svea Backstad, Amanda Svensson, Nelly Widéen

Hultsfreds FK–Blackstad/Odensvi 5–0

Mål, HFK: Caroline Phalén 2, Noemi Barraco, Elsa Nilsson, Pauline Schmidt.