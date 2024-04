Linus antar utmaningen i DSK: ”Kan komma in och ställa krav”

Djursdala SK (division 5):

Nyförvärv: Ahmed Ibrahim (Storebro IF), Erik Jigsved (do), Alex Karlsson (Smedby BoIK), Linus Palmér Hård (Vimmerby IF), Max Karlsson (do), Anton Palmér (Gullringens GoIF) och Simon Henriksson (do).

Förluster: Imad Khankan (Storebro IF), Amr Almokdad (do), Lamek Kaleta (do), Herman Lynbech (Gullringens GoIF), Hugo Johansson (do), Rasmus Stahlin (flyttat till Halmstad), Martin Larsson Didi (Horn/Hycklinge IF), Daniel Gustafsson (do).

Lagen i division 5 nordöstra: Djursdala SK, Fågelfors IF, Hjorted/Totebo, HM IS, Hultsfreds FK, IF Ariel, IF Stjärnan, IFK Tuna, IFK Västervik, SK Lojal, Södra Vi IF, Tjust IF FF.

Seriefavoriter: ”IFK Västervik, IFK Tuna och Hjorted/Totebo. De har mycket spelare med rutin från division två och tre i sina trupper. Det blir sjukt tufft att mäta sig med så stora drakar”, säger DSK-tränaren David Henriksson.

Seriepremiär: IF Stjärnan, hemma, söndag 14 april.