Leder SVIF genom en ny generationsväxling: ”Blev naturligt”

Södra Vi IF (division fem)

Nyförvärv: Abdelrahman Ammar (IFK Tuna), Jesper Wessman (Ankarsrums IS), Jonas Carlsson (do), Khaibar Shokran (Vimmerby IF), Senar Moustafa (do), David Sauma (do), Elias Babiker (do), Fawaz Braakte (IF Hebe), Anton Dähre (comeback), Elias Hallingfors (pendlingskontrakt med Upsala IF).

Förluster: Anton Brorsson (Vimmerby IF), Kim Johansson (Frödinge/Brantestad SK), Daniel Johansson (do), Rory Barraza (IFK Tuna), Joakim Hammar (do), Isak Hansson (Djursdala SK), Filip Frejd (slutat), Ricky Svaxholm (slutat), Filip Larsson (slutat), Albin Gustafsson (flyttat), Jonathan Gustafsson (flyttat).

Lagen i division fem nordöstra: Djursdala SK, Fågelfors IF, Hjorted/Totebo, HM IS, Hultsfreds FK, IF Ariel, IF Stjärnan, IFK Tuna, IFK Västervik, SK Lojal, Södra Vi IF, Tjust IF FF.

Seriefavoriter: ”IFK Tuna och IFK Västervik med Djursdala och Hjorted/Totebo som stora outsiders”, säger Peter Magnusson.

Seriepremiär: HM IS, lördag 13 april, borta.