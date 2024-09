Storebro IF föll mot kvaljagande lag: ”Kan inte göra mål”

Storebro IF tog ledningen via ett självmål i mitten av första halvlek och gick till halvtidsvila i underläge med 1–2. Viggo Lindersson kvitterade till 2–2 i upptakten av andra halvlek, men Horn/Hycklinges spelande tränare Marcus Oskarsson Johansson klev fram som hjälte med 3–2 i minut 57.

– Efter 20-25 minuter har vi dem på kroken med tre-fyra-fem bra lägen, men vi får inte in bollen. Efter vårt mål tar de över och får in två mål snabbt. Vi gjorde 2–2 ganska tidigt i andra när Viggo nickade in ett långt inkast på bortre stolpen. De fick sedan in ett skitmål och båda lagen hade chanser efter 3–2. Oavgjort hade varit ett rättvist resultat så här i efterhand, säger tränaren Fredrik Kindstrand Ströberg, som fick hoppade in mellan stolparna i dagens match.

Hela laget gjorde en bra insats och Linus Hemmingsson var extra framträdande.

