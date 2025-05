Fel taktik sänkte Storebro i toppmötet: "Justerar försent"

Storebro IF föll i toppmötet mot IF Ariel på bortaplan. Satsningen på en trebackslinje gick inte vägen. – Vi får ta på oss att vi hade fel uppställning, säger spelande tränaren Fredrik Kindstrand Ströberg.

Efter tre raka segrar för Storebro IF har det börjat gå lite emot. Förlusten mot Ankarsrums IS följdes upp en av en ny med samma siffror borta mot IF Ariel i fredagskvällens toppmöte.

Ariel började klart starkast i Kristdala.

– De kommer ut bra i första. De var väldigt heta och vi är inte alls på tå där. Vi kan inte reparera det i första halvlek riktigt och det får vi ta på oss. Vi har fel uppställning. Vi spelade med en trebackslinje och de kommer runt på oss kanterna. Våra vingar hamnar lite fel. När de jobbar hem kommer de lite försent och det blir också lite försent uppåt. Vi skulle ha justerat det snabbare i första, men tog det först i halvtid, säger spelande tränaren Fredrik Kindstrand Ströberg.

Ariel gjorde både 1-0 och 2-0 i den första halvlek.

– Det blev mycket bättre i andra, men vi är inte tillräckligt bra för att ta poäng. Ariel är bättre än oss i dag och det är inget att säga om.

Viggo Lindersson gjorde en jättebra halvlek som ytterback och Otto Svensson klev in i duellerna under hela matchen. Nu vill Storebro gärna hitta ett trendbrott i derbyt mot Hultsfreds FK på tisdag.

– Vi får ta nya tag och sikta in oss på den matchen.