Storebro spänner bågen: ”Vi vill upp i division fem”

Avspark 2025: Storebro IF (division 6)

Nyförvärv: Isak Wall (Hultsfreds FK), Ludvig Linderson (Vimmerby IF), Filip Pettersson (Gullringens GoIF), Theo Lundqvist (Södra Vi IF), Robin Frosthed (IFK Tuna), Marcus Skoog (do), Pierre Ringström (Frödinge/Brantestad SK), August Wester (comeback).

Förluster: Erik Petersson (HM IS), Mohamad Idris (Rumskulla GoIF), Tarig Ibrahim (do), Lamek Keleta (do).

Målsättning: ”Topp tre är en absolut målsättning”.

Seriefavoriter: Hultsfred.

Spelare att hålla ögonen på i ditt lag: Isak Wall och Linus Hemmingsson.

Seriepremiär: Överums IK (hemma) 22/4.