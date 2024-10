Mittfältaren lämnar Gullringen för dubbla roller i division 6-lag

Gullringens GoIF har inlett arbetet med att forma nästa säsongs division 4-trupp. Första spelaren som väljer att tacka för sig och hoppa på ett nytt uppdrag är 31-årige mittfältaren Karlo Goranci.

Han blir spelande tränare i division 6-laget Farstorps IK, en nyhet som Vimmerby Tidning var först med att rapportera om.

– I år har det varit skönt att inte ha ett tränaransvar, spendera mindre tid på träningsplanen och fokusera på familjen och deras aktiviteter. Det har varit mycket anpassningar efter mitt schema de sista åren och det har varit skönt att vara hemma och bidra mer än vad jag har gjort de senaste åren. De andra i familjen har också intressen som måste prioriteras. Det är fotboll, innebandy och barngympa och sambon löper mycket, säger Karlo Goranci.

"Vill inte sluta spela fotboll"

En tidig fotskada ställde till med problem för Karlo Goranci i Gullringen i år.

– Jag kände att jag var i bra form och var inställd på att göra en bra säsong med Gullringen. Sedan kom skadan olyckligt och det är aldrig roligt att vara skadad. När jag pratade med ”Patte” (Patrik Wärnehall) och ”Matti” (Mattias Sandh) efter säsongen kändes det som att de förstod mig. Barnen växer upp och man missar mycket när man är borta. Det är inga hard feelings mellan oss, säger Karlo Goranci.

Karlo Goranci klev in som tränare i Farstorp i Vetlandasexan under denna höst och ser fram emot att återigen spela med barndomskompisar, gamla lagkamrater och klasskompisar i Farstorp. Han kommer leda laget tillsammans med Jasmin Bosnjak.

– Jag och Jasmin har under året pratat om att det vore roligt att göra något tillsammans framåt. Jag klev in som tränare efter sommaren och det ska bli kul att köra igång med kompisar. Många har inte spelat fotboll på flera år och började spela nu när Jasmin gick dit inför årets säsong. Jag tycker att det passar mig bra att vara engagerad på den här nivån och jag kommer vara med på en träning i veckan. Fotboll är roligt och jag vill inte sluta spela fotboll. För mig är det viktigt att ge tillbaka till familjen efter all tid jag har lagt på fotbollen de senaste åren

Drömmer om att spela med sonen

Farstorp kom näst sist i Vetlandasexan i år och Karlo Goranci tror på ett mer lyckat 2025.

– Även om jag går ner till division 6 vill jag vinna matcher och ha som målsättning att gå upp en serie. Föreningen är också måna om att göra det. Jag vill vinna varje match och sätta krav på folk i min omgivning, det är sånt som alla drivs av.

Karlo Goranci har inga tankar på att lägga fotbollsskorna på hyllan.

– Drömmen är att någon gång få spela tillsammans med min son. Han är åtta år nu och när jag är 39 är han 16 år. Det är något som jag länge har tänkt på. Han är jätteintresserad av fotboll och ska börja träna två pass i veckan nästa år.