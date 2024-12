Tidigare guldtränare klar för nygammal klubb

Torbjörn Allvin, mer känd som "Todden", har varit verksam i fotbollen inom många år. De senaste åren har han varit mest förknippad med Djursdala SK, som han förde upp till division 4 under säsongen 2021. Han tränade även Storebro IF tillsammans med Peter Magnusson under 2023.

Det senaste året var han med i Hjältevad/Mariannelunds ledarstab, men där blir det ingen fortsättning. I stället återvänder han till IFK Tuna där han varit verksam i många år. Han blir assisterande tränare till Lars Gustavsson.

"Jag ser fram emot att komma tillbaka till IFK Tuna och att få jobba med kusinerna. Det finns ju även mycket intressanta spelare som ska bli kul att få jobba med såklart. Sedan har jag alltid trivts bra i Tuna de tidigare säsongerna jag varit där", säger Torbjörn Allvin om uppdraget till Tunas sociala medier.

Hampus Nilsson, klubbens sportchef, är glad över värvningen.

"Det är jätteroligt att Torbjörn kommer tillbaka till Tuna. Det ska bli kul att se samarbetet mellan Lasse och honom under säsongen. Det var vårt förstaval som assisterande tränare så det är jätteroligt att vi hittade en lösning", säger han till sina sociala medier.