HFK snuvas på lokalderbyn – så ser förslagen för division 6 ut

Ett första förslag för hur de lokala fotbollsserierna kan komma att se ut kommande säsong släpptes av Smålands Fotbollsförbund på fredagen.

Division 6-lagen från Vimmerby kommun och Västerviks kommun hamnar i Vimmerbysexan. Det gör dessutom två division 5-degraderade lag – Hultsfreds FK och IF Ariel – och Krokstorps IF, som har flyttats från Oskarshamnssexan till Vimmerbysexan. Värt att notera är att Rumskulla GoIF är tillbaka med ett lag i seriespel och att Gamleby FF inte kommer till spel efter att de kastade in handduken mot slutet av säsongen 2024.

Förra säsongen portionerades division 6-lagen från Hultsfreds kommun ut i tre olika serier. Det ledde till att spelarna, ledarna och publiken blev av med många heta derbytillställningar.

Fyra kommunlag i samma serie

I år plockar förbundet in Järnforsens AIK, Virserums SGF, Mörlunda GIF och Målilla GoIF i samma serie, division 6 Oskarshamn. Det betyder att division 6-lagen från Hultsfreds kommun placeras i två olika serier och att Hultsfreds FK blir utan kommunderbyn 2025.

Division 6 Vimmerby: Ankarsrums IS, Blackstad/Odensvi IF, FC Örbäcken, Gunnebo IF, Hultsfreds FK, IF Ariel, Krokstorps IF, Rumskulla GoIF, Storebro IF och Överums IK.

Division 6 Oskarshamn: Blomstermåla IK, Bockar GoIF, Fagerhults AIK, Fliseryds IF, Järnforsens AIK, Långemåla IF, Målilla GoIF, Mörlunda GIF, Rödsle BK och Virserums SGF.

Förslaget skickades ut på remiss till berörda föreningar under fredagen och de har till och med 26 januari på sig att komma med yttranden. Fastställandet av serierna sker söndagen den 2 februari.