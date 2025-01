Lottat och klart – här är grupperna i Toyota Cup

Första helgen i mars drar första omgången (gruppspelet) av Toyota Cup igång för de lokala fotbollslagen i division 5 och division 6 på herrsidan och division 3, division 4 och division 5 på damsidan. I första omgången är det 123 herrlag som tar plats i 31 grupper och 46 damlag som placeras ut i tolv grupper.

I dag släpptes grupperna och det är givetvis en hel del lokala lag som kommer stöta på varandra i gruppspelet.

Så här ser grupperna med lag från Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommun ut:

Herr, grupp 8: Djursdala SK, IF Hebe, Hultsfreds FK och Målilla GoIF

Herr, grupp 9: HM IS, Södra Vi IF, Järnforsens AIK och Storebro IF

Herr, grupp 10: Frödinge/Brantestad SK, IFK Tuna, Blackstad/Odensvi IF och FC Örbäcken

Herr, grupp 11: Hjorted/Totebo, Västerviks FF, Ankarsrums IS och Gunnebo IF

Herr, grupp 14: Bäckseda IF, Holsby SK, Lenhovda IF och Virserums SGF.

Dam, grupp 6: Västerviks Damfotboll IF, Gamleby FF och Hultsfreds FK

På herrsidan går gruppsegrarna och de elva bästa tvåorna vidare till andra omgången. På damsidan är ettorna och de sex bästa tvåorna klara för spel i andra omgången.

Först i andra omgången gör damlag från division 2 och herrlag från division 4 entré.