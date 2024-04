Nu är det klart – här är de lokala lagens motstånd i nästa omgång

Till omgång 3 i cupen kliver division 3-lag in i leken och det innebär att det är dags för Vimmerby IF att göra entré. Division 5-lagen Södra Vi IF, Tjust IF FF och IFK Västervik tog sig alla dit den här veckan genom att besegra Holsby SK, Fårbo FF och Västerviks FF.

Nu står det klart vilka lag som väntar.

Södra Vi hade säkert hoppats på ett hett derby mot antingen Gullringen eller Vimmerby – men det går man miste om. I stället väntar bortamatch mot division 5-laget Bäckseda IF.

Det är dock geografisk lottning som gällt i första hand och det ger resultatet att Gullringen ställs mot Tjust på Gullemon. IFK Västervik tar emot Vimmerby IF på hemmaplan. Där kommer seriefavoriten i femman att ha två bonusstraffar mot division 3-laget.

Den tredje omgången av cupen ska spelas innan den 1 maj.