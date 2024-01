Nu är det klart: Här är grupperna i Toyota Cup

Nu är lottningen färdig och på fredagen släppte Smålands Fotbollförbund alla grupper. En hel del lokala lag stöter förstås på varandra under gruppspelet.

Så här ser grupperna med lag från Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommun ut:

Herr, grupp 11: Ekenässjöns IF, Holsby SK, Mörlunda GIF, Virserums SGF

Herr, grupp 12: Farstorps IK, Höreda GIF, IF Eksjö Fotboll, Järnforsens AIK

Herr, grupp 13: Djursdala SK, Gamleby FF, Gunnebo IF, IFK Tuna

Herr, grupp 14: Blackstad/Odensvi, Hjorted/Totebo, IFK Västervik, Överums IK

Herr, grupp 15: Ankarsrums IS, Horn/Hycklinge, Södra Vi IF, Tjust IF FF

Herr, grupp 16: HM IS, Krokstorps IF, Målilla GoIF, SK Lojal

Herr, grupp 17: Frödinge/Brantestads SK, Hultsfreds FK, Rödsle BK, Storebro IF

Herr, grupp 18: Fårbo FF, IF Ariel, IF Hebe, IF Stjärnan

Dam, grupp 5: Frödinge/Brantestads SK, Holsby SK, Hultsfreds FK, Västerviks Damfotboll IF

Damlag från division 2 och herrlag från division 3 och 4 gör entré först i andra omgången.