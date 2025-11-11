Här är Vimmerby IF:s nya tränarduo: "Ska slåss i toppen"

Vimmerby IF:s tränarjakt är över. David Lindgren fortsätter som huvudtränare och vid sin sida får han Lars Gustavsson. Tränarduon presenterades under lagets provträning under tisdagskvällen. – Det ska bli roligt. Här finns ett engagemang och jag har ett engagemang, säger den förre IFK Tuna-tränaren om återkomsten till Vimmerby IF.

Vimmerby IF fortsätter med David Lindgren som huvudtränare och nu står det klart vem som blir hans högre hand.

Lars Gustavsson, som tränade IFK Tuna i division fem under den gångna säsongen, blir ny assisterande tränare.

– Det känns roligt och spännande. Vi har inte pratat så mycket om samarbetet än, men tanken är att jag ska vara assisterande. Samtidigt kommer jag inte vara tyst och det tror jag inte att David vill heller. Jag kommer väl säkert att hjälpa till med målvaktsbiten också, men vara inblandad i allt, säger han i samband med VIF:s provträning.

Fyra spelare provtränade

Fyra spelare var på plats och provspelade under tisdagskvällen. Enock Jörgensen från Gullringen, Farouk Alaloush från Hultsfred, Rasmus Samuelsson från HM IS och Linus Hemmingsson från Storebro. Tanken var att ytterligare två spelare skulle närvara, men de hindrades av sjukdom. Bland annat Mehmet Ali Tekbas från Hjorted/Totebo.

– Det ska bli spännande att se dem i den här miljön. Enock har varit i fyran förut och Rasmus har varit med högre upp och har väldigt mycket i sig, säger Lars Gustavsson om de potentiella nyförvärven.

Hur ser du på VIF:s målsättning?

– Vi måste vara ett topplag. Jag kan inte se något annat. Det är svårt att vinna en serie, men vi borde kunna vara med och slåss i toppen.