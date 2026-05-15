Tjust lägger över allt tryck på VIF: ”Självklarhet att de ska gå upp”

Vimmerby har gått fram som en ångvält i division fyra. Kvällens motståndartränare Janne Lundberg verkar inte förvånad. – Det är en självklarhet att de ska gå upp och de är en självklar favorit, säger han.

Efter fem omgångar är det bara rivalen Gullringen som knyckt poäng från Vimmerby. Vad som imponerar ännu mer är att David Lindgrens lag bara släppt in ett enda mål. Det målet gjorde Mariebo efter en kvart i seriepremiären. Därefter har VIF radat upp fyra raka nollor.

Ikväll är det Tjusts tur att försöka störa tabellettan. I genrepet möttes lagen och då vann VIF med 5-0.

– Det är en intressant utmaning för oss. Vi har viss erfarenhet av att spela mot dem och då blev vi totalt överkörda, vi behöver hitta andra vägar i den här matchen. Nu är vi i en bra period men har jättestor respekt för dem. Vi ska gå ut och göra vår grej och de fick för mycket tid i den matchen. Det måste vi rätta till, säger tränaren Janne Lundberg.

"Allt annat är en besvikelse"

Vimmerbys inledning överraskar inte på Lundberg.

– Att de är bra och dominerar är en självklarhet. Om de misslyckas så är det ett minus till dem. Det är en förening med historia och kvalité, men om de klarar att hantera det över 22 omgångar återstår att se. Allt annat än att Vimmerby vinner serien är en besvikelse. Det är ett jättebra lag och det går snabbt på deras konstgräs. Vi måste ta ned hastigheten på matchen.

Känner du derbykänsla mellan Vimmerby och Tjust?

– Det är skönt att åka 40 minuter till en bortamatch, men jag känner ingen rivalitet mellan Vimmerby och Tjust. De har spelat på en högre nivå än vi någonsin gjort. Jag hoppas på bra väder och mycket folk. Ska vi etablera oss i den här serien är alla poäng viktiga. Vi kan inte vaska matchen.

Hur ska ni hota Vimmerby?

– Man måste spela på sina styrkor och utnyttja deras svagheter. Har de mycket boll måste vi bryta igenom när de är oorganiserade. Vi kan inte försvara i långa perioder och måste hitta den balansen. Utifrån spelarnas glöd på träningen i torsdags så har vi goda möjligheter, men vi behöver göra personbästa.

Lundberg kommer till Vimmerby med full trupp.

Annons:

"Inte helt orimligt"

David Lindgren hoppas att hans lag ska kunna upprepa insatsen mot Tjust i genrepet.

– De uttalade sig lite om att det blir annorlunda när vi spelar om poäng, men jag hoppas att det inte gör så stor skillnad. Jag förväntar mig att båda lagen gjorde sitt bästa i genrepet och att vi ska göra en bra prestation som räcker till poäng ikväll. De lär väl vara motiverade att få en annan matchbild. Vi vill ha en annan prestation än senast och har haft en bra träningsvecka.

Vilka nycklar blir viktiga för er del?

– Det är bolltempot och att vi får fart på bollen. Sist krävde inte motståndet att vi hade vårt högst bolltempo och då är det lätt att man sjunker lite.

Lundberg lägger över stort favoritskap på er. Hur ser du på det?

– Det är väl roligt att våra motståndare ser det så och vår målsättning är att vinna serien. Det är inte helt orimligt och det är kul om motståndarna tycker att vi spelar bra fotboll.

Joakim Storm saknas fortsatt i Vimmerby. Enock Jörgensen och Khalid Ali saknas med mindre krämpor.