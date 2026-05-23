VIF vann kampfylld match efter Melkers tidiga fullträff

Melker Johansson gjorde matchens enda mål i tredje minuten när Vimmerby IF tog tre poäng mot IK Vista. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF är fortsatt obesegrade efter sju omgångar i division 4. I dag blev det seger med 1–0 borta mot IK Vista. Segerorganisatör blev Melker Johansson med matchens enda mål i tredje spelminuten.

Vimmerby IF fick en delikat öppning på bortamatchen mot IK Vista. Vikarierande mittbacken Oskar Stejdahl slog en lång, svepande passning i djupled och Melker Johansson kom inlöpande från kanten, sprang sig fri och pangade dit 1–0, hans tredje mål i årets seriespel, i tredje spelminuten.

– Theo (Zeylon Thoresson) var sjuk och vi flyttade ner Oskar som mittback. Han slår en fin djupledsboll till Melker som kommer fri från kanten och sätter den. Det var något vi hade hoppats få se mer av senare i matchen, men det blev inte så mycket mer, säger VIF:s huvudtränare David Lindgren.

"Matchen blev aldrig riktigt stängd"

Vimmerby hoppades såklart att det bara skulle rulla på efter det tidiga ledningsmålet.

– Vi tog ledningen tidigt och då tänkte man väl kanske att vi skulle kunna stänga matchen i ett tidigare skede, men matchen blev aldrig riktigt stängd. Stora delar av matchen har vi bra kontroll. De skapar egentligen inga målchanser och vi skapar inte heller de hetaste målchanserna även om vi skapar situationer och förutsättningar för det. Deras målvakt gör någon superräddning och vi har lite lägen och jag skulle säga att det är närmare 2–0 än 1–1. Det var lite extra skönt att plocka hem till tre pinnar, säger David Lindgren.

David Lindgren berättar vidare att matchen på den lilla planen på Kaxholmen präglades av mycket kamp.

– Det blev mycket kamp och lite småfult spel, efterslängar och mycket frisparkar. Det blev en kampmatch där båda lagen ville mycket. Tack och lov lyckades vi vinna och det är vi glada och stolta över. Planen är såklart lite mindre mer och det var inte så bra gräs. Det var svårt att spela som vi vill och det visste vi, men vi försökte anpassa oss eftersom det var lika för båda lagen.

Inhoppande mittfältaren Olle Carlsson förtjänade beröm.

– Det som sticker ut mest är Olles inhopp. Han gör ett kanoninhopp och vi får betydligt kontroll på matchen när han kommer in.

VIF står på 19 poäng efter sex segrar och ett kryss, tre poäng före tvåan Aneby SK som VIF krossade med 6–0 tidigare på säsongen. Bottenlaget IF Eksjö väntar på hemmaplan i nästa omgång.