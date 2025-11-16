Vimmerby IF höll årsfest – här är pristagarna

Under lördagskvällen blev det en rejäl fotbollsfest på Mässhallarna när Vimmerby IF återkom med sin årsfest. Massor av priser och utmärkelser delades ut, det hölls tal och avtackades tränare men framförallt så festades det.

Några av kvällens tyngre priser gick till årets herr- och damspelare; Theo Zeylon Thoresson respektive Julia Rosin. Årets juniorer blev Reta Hanno och Max Karlsson och så fick Morgan Rinaldo priset som årets ungdomsledare.

Det har varit ett fotbollsår med både plus och minus för Vimmerby IF. När tränaren David Lindgren summerade året för Dagens Vimmerby fanns både herrarnas degradering och ett mycket lyckat Bullerby Cup med som viktiga händelser:

– Såklart, det som blir mest tydligt för alla som följer oss så är det ju tråkigt att vi tyvärr åkte ut ur division tre. Det är en målsättning vi har att vi ska vara där i representationsserierna. Sedan finns det ju såklart mycket annat i serien av ambitioner som vi har lyckats med och gjort bra. Till exempel Bullerby Cup.

170 anmälda redan nu

Ja, cupen växte till rekordnivå 2025 och intresset inför nästa år är mycket stort. Redan på sommaren började det strömma in anmälningar:

– Så nu har vi 170 anmälda och på den nivån har vi aldrig varit innan i det här tidiga skedet. Så det är vi glada för!

Om vi talar lite om damlaget då?

– Det har kanske framförallt varit hyllningar till duktiga ledare. Både historiskt och etablerat duktiga ledare som Tommy (Svensson Pöder) men även Cornelia (Lindgren); duktig och engagerad och fantastisk ledare. Tillsammans med Pelle (Lindqvist) som driver ICA Kvantum men som också har sportsliga meriter som gjort att vi kanske haft den spänstigaste sportsliga ledarmässiga lösningen någonsin på damsidan. Vilket har varit jättebra!

"Man blir hemmablind"

David talade sig också varm om årsfirandet och de vänner och medarbetare som uppmärksammades:

– Det har varit en fantastisk kväll och hyllningar. Man glömmer ibland... man blir hemmablind och kanske får svårt att se "vad är det vi gör som förening". Så det är kul att påminnas om att hur viktiga och duktiga vi faktiskt är.

David har som tidigare nämnts fått fortsatt förtroende som huvudtränare för herrarna och får med sig Lasse Gustavsson. Däremot försvinner omtyckte Tommy Svensson Pöder som damtränare och han avtackades under kvällen.

425 000 kronor från Trix

Supportrarna i Trix överlämnade under festen en check på 425 000 kronor som tacksamt togs emot. Det blev både känslomässiga tacktal men också spontana upptåg som "Budo" Ericssons spontandans när han tackades av Fotboll för alla-gruppen eller när Pelle Lindqvist sjöng "Kom hem" med tjejerna och Tommy Svensson Pöder.



Listan på årets pristagare är som följer:



Årets ungdomsledare: Morgan Rinaldo.



Årets herrjunior: Max Karlsson.

Årets damjunior: Reta Hanno.



Årets herrspelare Theo Zeylon Thoresson.



Årets damspelare: Julia Rosin.

Här kan du se ett videoklipp på damlagets och Per Lindqvist uppträdande med Kom hem: