LISTA: Alla målskyttar i Vimmerby IF under första halvan av 2020-talet

Joakim Storm har gjort 46 mål för Vimmerby IF under 2020-talet och är klubbens skyttekung under perioden.
Foto: Ossian Mathiasson
Joakim Storm har haft skadebekymmer under den gångna säsongen men är ändå Vimmerby IF:s bästa målgörare på 2020-talet med totalt 46 fullträffar, tätt följd av veteranen Rickard Thuresson.
Joakim Storm: 46
Rickard Thuresson: 41
Selatin Shaljani: 30
Haris Dreco: 28
Ahmed Tarabeih: 16
Anton Brorsson: 15
Mohammad Jafr: 14
Knut Gunnarsson: 14
Oskar Stejdahl: 9
Niklas Gunnarsson: 8
Pontus Kägu Bragsjö: 8
Melker Johansson: 7
Ibrahim Haddar: 7
Albin Gustafsson: 6
Vladimir Radak: 5
Adbul Mojeb: 4
Ludwig Strömbom: 3
Ilhan Jejna: 3
Karlo Goranci: 3
Erik Ståhlgren: 3
Max Karlsson: 3
Martin Brtan: 2
Johan Carlsson: 2
Theo Zeylon Thoresson: 2
Jacob Johansson: 1
Alex Karlsson: 1
Edwin Holm: 1
Simon Larsson: 1
Theo Lundin: 1
Ali Mohammed Mustafa: 1
Ardijan Mahmutaj: 1
Markus Ahl: 1
Gustaf Johansson: 1
Olle Carlsson: 1