LISTA: Alla målskyttar i Vimmerby IF under första halvan av 2020-talet

Joakim Storm har gjort 46 mål för Vimmerby IF under 2020-talet och är klubbens skyttekung under perioden. Foto: Ossian Mathiasson

Halva decenniet är avklarat för våra lokala fotbollsklubbar och vi har listat kommunens bästa målskyttar under åren 2020-2025. Så här ser det ut i Vimmerby IF.