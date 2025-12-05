VIF värvar ytterback från Gullringen: "Kommer bidra med energi"

Snabbe ytterbacken Enock Jörgensen gör ett division 4-skifte och går från Gullringens GoIF till Vimmerby IF. Foto: Rickard Johnston

Enock Jörgensen lämnar Gullringens GoIF efter en säsong och går till seriekonkurrenten och ärkerivalen Vimmerby IF.

Enock Jörgensen var med och trillade ur division 5 med Hultsfreds FK säsongen 2024 och valde inför den gångna säsongen att krita på för division 4-laget Gullringens GoIF där han fick stort förtroende under Mattias Sandhs ledning.

Den kvicke ytterbacken från Hultsfred har nu bestämt sig för att lämna Gullringen. Det blir en övergång till nästa säsongs seriekonkurrent Vimmerby IF. Övergången offentliggjordes på VIF:s sociala medier på fredagen.

”Enock är en försvarsspelare som under de senaste säsongerna vuxit in i seniorfotbollen på ett imponerande sätt. Vi ser fram emot att följa hans fortsatta utveckling hos oss och är övertygade om att han kommer bidra med både stabilitet och energi i vår backlinje”, skriver VIF i ett inlägg på sociala medier.