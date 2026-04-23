Rutinerad backlinje ska stoppa Vimmerby IF i derbyt: "Ska aldrig underskatta ålder"

Alexander Svartz, Ola Lindblom och Sebasthian Svensson har rutin i massor vilket tränaren Karlo Goranci tror kan betyda mycket i derbyt mot Vimmerby IF. Foto: Arkivbild

Två raka segrar i ryggen och derby på Gullemon mot rivalen Vimmerby IF. Då lyfter huvudtränaren Karlo Goranci, med förflutet i båda klubbarna, fram rutinen i backlinjen med Ola Lindblom, 37, Alexander Svartz, 32, och Sebasthian Svensson, 35. – Man ska aldrig underskatta ålder. Alla spelare tänder till i en sådan här match och kanske vill det äldre gardet visa att de fortfarande är lite bättre, säger han.

Karlo Goranci har varit spelare och tränare i både Vimmerby IF och Gullringens GoIF. Nu är 33-åringen ”bara” huvudtränare i Gullringen och har fått en smakstart på uppdraget. 3-1 hemma mot IK Vista i premiären följdes upp av en uddamålsseger borta mot IF Eksjö Fotboll och med efter två omgångar står Gullringen på maximala sex poäng. Precis som Vimmerby IF.

– Det känns väldigt bra. Det är de två största klubbarna i kommunen som möts och jag förväntar mig mycket folk och hoppas att det blir en bra fotbollsmatch, säger Goranci.

Ojämna prestationer

Att det skulle vara en speciell match för Karlo personligen med tanke på sin bakgrund i båda klubbarna tonar han ned. Men att slå seriefavoriten på näsan vore såklart en fjäder i hatten.

– Jag har varit i båda föreningarna och tycker om båda föreningarna. Det är inte mycket mer än så. Allt handlar om tre poäng och det är klart att man är taggad på att vinna mot favoriten. Vi vill fortsätta på den fina start vi har fått och de kommande veckorna är kanske våra två tuffaste motstånd på hela säsongen. Först Vimmerby och sedan Torpa. Efter de matcherna ser vi lite mer var vi kommer stå. Om vi kommer kunna vara med och fajtas däruppe eller inte, säger huvudtränaren.

Gullringens GoIF har två raka segrar i ryggen men väntar fortfarande på en helgjuten insats över 90 minuter.

– Första halvlek mot Vista var inte alls bra. Andra var däremot väldigt bra. Mot Eksjö var första halvlek tvärtom väldigt bra men i andra dör orken lite. Konstgräset kanske inte riktigt passar vår trupp. Det tar lite mer på kroppen och sliter mer, framför allt på det äldre gardet. Vi kunde ha dödat matchen redan i första halvlek men spelar vi som sista 20 minuterna mot Eksjö i derbyt kommer Vimmerby mala ner oss, säger Karlo Goranci och fortsätter:

– Men det kommer att vara en helt annan känsla med publiken på plats. Och även om det finns saker att jobba med i spelet är full pott det enda som räknas.

Vad behöver ni se upp med i Vimmerby IF?

– De har bra trio därframme med ”Sella” (Selatin Shaljani), Armend (Mahmutaj) och Melker (Johansson). En rak spelare, en avig spelare och ”Sella” som är lite av båda. Han har inte gjort mål på två matcher så jag gissar att han är rätt taggad på att avgöra. Det är en spelare man inte vill ge någon meter att skjuta. Jag tror att matchen kommer att avgöras mellan boxarna. Vimmerby är vassa i omställningsspelet och kan vi bara matcha det tempot blir det en jämn match.

Gräset talar för Gullringen

Mot Hjorted/Totebo gick många av Vimmerby IF:s anfall via förre Gullringen-spelaren Melker Johansson som oroade försvaret från sin högerkant. Gullringen lär behöva hitta ett sätt att hantera ytterforwardens fart för att plocka med sig tre poäng.

– Vi har lite andra backspelare än H/T och jag litar fullt ut på vår backlinje. Samtidigt kan man aldrig stoppa en duktig offensiv spelare en hel match. Det kommer dyka upp lägen men vi ska göra vårt bästa och hoppas att det går bra.

Vad talar för er i derbyt?

– Jag pratade med ”Sella” efter matchen mot Vista och han sa: ”Det enda som kan stoppa oss (Vimmerby IF, reds. anm.) är planerna”. Gullemon är en av traktens finaste även om planen kanske inte är helt tipptopp just nu med tanke på vädret, men gräs kommer alltid vara lite annorlunda än konstgräs. Man sjunker ner, det är lite tyngre att springa och bollen rullar inte hela vägen. Dessutom har vi rutin i backlinjen med smartnessen på Ola (Lindblom), Alex (Svartz), och ”Basse” (Sebasthian Svensson). Jag tycker aldrig att man ska underskatta ålder. Ibland kanske man tänker att en äldre spelare inte orkar eller vill lika mycket längre men alla tänder till i en sådan här match. Kanske vill det äldre gardet dessutom visa att de fortfarande är lite bättre.