SVIF fortsätter leverera – han är nyförvärv nummer sju

Frimånaden går mot sitt slut. Tro inte att Södra Vi IF är färdigt.

Under söndagen, frimånadens näst sista dag, står det klart att man plockat in ännu ett nyförvärv. Det blir klubbens sjunde förstärkning och det rör sig om Haider Mullah Haji.

Han gick till SVIF redan förra året, men lämnade för Rumskulla GoIF strax före seriestart. Nu återvänder han.

– Det känns roligt att vara tillbaka då jag känner och trivs med spelarna i laget. Det finns potential och kvalité i laget som jag hoppas att vi kan få ut på planen nästa säsong, säger Haider Mullah Haji.