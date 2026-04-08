Avspark 2026: Hetlevrade bröder har nyckelroller i Västerviks FF: "Flyger en del ord mellan oss"

Ville och Herman Grönwall ser fram emot intressanta derbyn i division fyra. Förra året blev det dubbla segrar mot Hjorted/Totebo i femman. Foto: Arkivbild

Två hårt jobbande bröder med mycket vilja. Herman och Ville Grönwall har viktiga roller när Västerviks FF är tillbaka i division fyra. – Det kan bli lite duster på planen där vi står och skäller på varandra. Båda har ett hett temperament, framför allt Ville, säger Herman, 18 år. – Nja, jag skriker kanske mer på lagkamraterna. Herman tar ut det mer på motståndarna och spelar fulare än vad jag gör, säger Ville, 20 år.

Västerviks FF misslyckades i kvalet till division fyra men fick en friplats sedan Jönköpings BK dragit sig ur. Ett glädjebesked för klubben, inte minst med tanke på alla lokala derbyn som väntar.

– Vi blev väldigt glatt överraskade om friplatsen kom. Vi var så nära i kvalet och känner oss väl förberedda, säger Herman Grönwall.

18-åringen vann VFF:s interna skytteliga i division fem överlägset med 24 fullträffar och blir såklart ett viktigt offensivt vapen även i år.

– Ja, jag fick riktig träff förra säsongen. Varför det gick så bra? Det handlar nog mest om spelsystemet vi har. Jag passar bra i det, får spela på min föredragna position och Thomas (Kongstad, tränare) har fått ut max av mig.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– En rivig anfallare. Hyfsad snabb utan någon överdriven teknisk förmåga. Jag kämpar på.

Ser fram emot många derbyn

Nu ser han fram emot en högre nivå och prestigefyllda matcher mot lokala lag som Hjorted/Totebo, Tjust IF FF, Vimmerby IF och Gullringen.

– Det ska bli jättekul. Framför allt derbymatcherna mot H/T och Tjust. Det var lite det som gjorde mig ännu mer besviken i höstas när vi misslyckades i kvalet, att inte få chansen att spela de matcherna.

I Västerviks FF finns också Ville Grönwall. Precis som lillebrorsan en rivig spelartyp men som till skillnad från Herman huserar på mittfältet.

– Jag kan bidra med slit och bra inställning. Förhoppningsvis lite bra passningar också och rutin i jämförelse med många andra i laget, säger han.

Hur är det att spela med sin bror?

– Det kan bli lite duster mellan oss när vi står och skäller på varandra. Båda har ett hett temperament, framför allt Ville får jag säga. Men vi pushar varandra och det är roligt, säger Herman.

Ville Grönwall instämmer till viss del.

– Det kan nog flyga en del ord mellan oss. Det är väl lite så det är med bröder. Vi är lika i temperament och inställning, annars är han mer en avslutare och jag mer av en ”brunkare”.

Stämmer det att du har värre temperament?

– Nja, det skulle jag inte säga. Jag skriker mer på mina lagkamrater. Herman kan ta ut det mer på motståndarna och spelar lite fulare än vad jag gör. Annars är vi rätt jämbördiga.

Tror på jämn serie

Division fyra ser på förhand ut att kunna bli lika jämn som förra säsongen, med några lag som sticker ut.

– Förra året var det väldigt jämnt med få poäng mellan botten och toppen. Vårt mål får väl vara att hamna någonstans i mitten och ha lite marginal till nedflyttning, säger Herman och fortsätter:

– Vi mötte Vimmerby IF på försäsongen och de såg oerhört vältränade ut. Drillade. För mig är de seriefavoriter tillsammans med H/T som har spetsat till laget rejält. Thomas (Kongstad) har också sagt att man ska se upp för Jönköping Torpa. Vi har dem hemma i premiären så vi får väl se mer då.

Storebror Ville Grönwall är inställd på en rolig – och tuff – serie.

– Vi ser fram emot säsongen med tillförsikt. Det kan bli tufft men vi har tränat hårt hela försäsongen och jag tror att vi är redo. Vi vann två matcher mot H/T förra året och jag tror att vi har goda chanser i derbyna även i år.