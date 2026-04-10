Avspark 2026: Isak längtar efter derbyfesterna: ”Blir något alldeles extra”

Isak Stenbeck har gjort nio mål två säsonger i rad. Når Tjust-anfallaren tvåsiffrigt i år? Foto: Ossian Mathiasson

Hjorted/Totebo IF, Västerviks FF, Gullringens GoIF, Vimmerby IF och Tjust IF FF. I samma serie. Då jublar talangfulle Tjust-anfallaren Isak Stenbeck. – Helt otroligt. Det känns skitkul och jag älskar derbyn. Det blir något alldeles extra och vi kommer vara supertaggade, säger 21-åringen.

I sin debutsäsong i division fyra vann Isak Stenbeck den interna skytteligan i Tjust IF FF på nio mål. Samma antal levererade han året innan i femman när Tjust tog klivet upp.

– Jag måste ju sikta på 10+ mål i år och spräcka den tvåsiffriga barriären. Det jobbar jag på, säger anfallaren.

Som nykomling slutade Tjust på sjätte plats med bara sex poäng upp till kvalplats och ett betryggande avstånd neråt.

– Vi gick in med målsättningen att bara hålla oss kvar och är nöjda med utfallet. Vi hade lite häng på toppen mot slutet och kunde eventuellt ha plockat en kvalplats om vi hade skärpt till oss lite. Mycket vill alltid ha mer men totalt sett är vi svinnöjda.

"Ser lovande ut"

Nu är tanken att ta nästa steg och etablera sig som ett stabilt lag i division fyra. Målsättningen är att vara bättre än förra säsongen.

– Vi satsar på utveckling, framför allt spelmässigt men även resultatmässigt. Vi vill vara bättre än i fjol och hittills känns det otroligt bra. Spelet stämmer bättre på både träning och matcher jämfört med förra året vid den här tidpunkten och det ser lovande ut.

Vad blir det viktigaste för att nå målsättningen?

– Att vi har fortsatt hög träningsnärvaro och hög kvalitet på träningarna. Vi har en fantastiskt fin gruppsammanhållning där alla stöttar varandra och kämpar för varandra och det ska vi fortsätta med. Vi har också förmågan att inte ge oss oavsett matchbild. Även om vi släpper in ett eller två tidiga baklängesmål så kör vi till domaren blåser av. Förra året kändes det som att vi började med att släppa in mål i majoriteten av matcherna innan vi vända på steken.

Vant sig vid det högre tempot

Själv vände Isak Stenbeck hem till Tjust inför förra säsongen efter att ha gått fotbollsgymnasiet i Åtvidaberg och det tog några matcher för honom att vänja sig vid det högre tempot i fyran.

– Varje lag är lite bättre och både lägstanivån och högstanivån är högre. Det såg man även i serien att det blev lite av ett getingbo. Alla lag kunde slå alla och så är det sällan i femman, där har bottenlagen svårt att rå på lagen som drar ifrån i toppen.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– En spelfördelande targetspelare. Jag gillar att få passningar och hålla ifrån min motståndare, vända upp och spela ut bollen på kanten. Jag kan hålla fast bollen, är farlig i boxen och stark på huvudet skulle jag säga.

Att det ska spelas inte mindre än åtta ”derbyn” mot lokala lag i serien är inget som skrämmer Isak Stenbeck.

Tvärtom.

– Helt otroligt vilken serie. Det ska bli skitkul verkligen. Det blir roliga matcher varje vecka och vi presterade bra i alla derbyn vi spelade förra säsongen så vi är redo. Det blir något extra och är roligt att spela framför mer publik. Hjorted drar ju alltid mycket folk och det känns som att hela samhället är engagerat. Jag tror att det var uppemot tusen personer på en match förra säsongen. Det är väl mer än vad det bor i hela Hjorted...

15-åring kan få genombrott

Nykomlingen Hjorted/Totebo blir dessutom att räkna med i toppen, enligt Isak Stenbeck.

– De har stora saker på gång och ser ut som ett spännande lag med otroligt skickliga och duktiga spelare. Bra coach också. Annars gick väl Vimmerby IF ut och sa att de är seriefavoriter, de får gärna ta på sig favoritskapet.

Hur mycket prestige blir det i matcherna mot just H/T och VFF?

– Klart det finns prestige, men det är inte riktigt samma som mot IFK Västervik. Varför vet jag inte riktigt men för min del handlar det om att jag har mött IFK oftare. Det känns som en annan rivalitet. Annars är ju våra derbyn mot Överum egentligen där lagen har mötts i många bataljer historiskt.

Ett utropstecken i Tjust tror Isak Stenbeck kan bli unge Areef Al Khalaf, 15 år.

– Han var med lite ifjol och jag tror att han kommer få sitt stora genombrott i år. Han har sett otroligt vass ut på träningar och matcher hittills. Stark för sin ålder, snabb, teknisk och med låg tyngdpunkt, berömmer Isak Stenbeck.

Vilken typ av fotboll kommer vi få se från Tjust i år?

– Vi ska försöka oss på en lite mer kontrollerande melodi och hålla mer i bollen. Bygga anfall via mittfältet och ha mer bollinnehav. Får vi chansen är det klart att vi kommer sticka på kontringar med våra snabba spelare på kanterna, men överlag blir det en lite mer kontrollerande matchplan än förra året.