Båda VIF-lagen vann i Gothia Cup – VFF och HFK kryssade

Vimmerby IF:s P16-lag skakade av sig besvikelsen efter måndagens förlust och slog Norrtulls SK med 1–0 i andra platsen. Foto: Privat

De lokala fotbollslagens Gothia Cup-äventyr rullar vidare. Det blev en lyckad tisdag med segrar för Vimmerby IF:s två lag och kryss för både Hultsfreds FK och Västerviks FF. För samtliga lokala lag blir de avslutande gruppspelsmatcher rafflande på onsdagen.

Ett omdiskuterat mål gjorde att Vimmerby IF:s P16-lag förlorade med 0–1 mot Club Indenpendiente från Mexico på måndagen. I dag fick VIF revansch när Norrtulls SK besegrade med 1–0. Målet prickades in av Theo Elebring, assisterad av Gustav Andersson.

– En fruktansvärt skön seger. Grabbarna gör ett jättejobb över hela planen. Det var stor skillnad på den här matchen mot i går. Hade vi spelat så här hade vi vunnit i går också. Segern är grabbarna verkligen förtjänta av med tanke på jobbet som alla lägger ner på planen, säger Mats Andersson.

Alla fyra lag i gruppen står på tre poäng efter två spelade matcher. Club Indenpendiente, mexikanska laget som slog VIF med 1–0 på måndagen, förlorade mot Riviera FC, som förlorade med 0–1 mot dagens VIF-motståndare Norrtulls SK på måndagen.

– Jag går alltid in med inställningen att vinna och sedan får man se hur det går. Vi har alla möjligheter att vinna matchen mot Riviera och kan komma både etta och tvåa i gruppen, säger Mats Andersson.

"Riktig kämpainsats"

Vimmerby IF:s F15-lag inledde med ett kryss mot Boo FF och följde upp det med en klar 3–0-seger mot Samuelsdals IF på tisdagen.

– Det var jättebra. En riktig kämpainsats och en riktig laginsats genom hela matchen i värmen, säger Torbjörn Bodman

Första målet kom direkt och var ett självmål med ett tillbakaspel där målvakten missade bollen. Rayana Alkhanov gjorde 2–0 och 3–0.

– Jag tycker att vi är först in i duellerna och kämpar och springer mer än vad de gör. Det är precis det vi har pratat om innan. Vi visste att det skulle vara varmt så vi gick ner på korta byten. Alla spelade massor och vi bytte så fort någon såg lite trött ut.

Både VIF och Boo FF står på fyra poäng och har tre plusmål. Sista matchen spelas mot Oldesloe, VFL från Tyskland, ett lag som står på tre poäng efter måndagens 2–1-seger mot Samuelsdals IF.

– Vi har exakt samma poäng och målskillnad som Boo som vi mötte i går. Vi borde ha bra chans mot det tyska laget och går in för att vinna matchen. Laget som helhet var riktigt bra i dag. Alla kämpade och slet.

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"Fick två bortdömda offsidemål"

Hultsfreds FK:s P14-lag fick nöja sig med en poäng mot Qviding FIF i andra gruppspelsmatchen. Matchen slutade 1–1 efter Leonardo Nilsson Manuel gjort HFK-målet i slutminuterna av andra halvlek.

– Det var vår match från första början. Synd att vi inte kunde utnyttja våra lägen som vi skapade. Vi skulle ha vunnit denna match. Vi fick två bortdömda offsidemål som är väldigt tveksamma och jag tycker att vi skulle haft en straff på slutet, säger Magnus Pihl.

Chansen till gruppseger är borta då Grand Ouest Élite 47 står på sex poäng. Morgondagens motståndare är Ullensaker Kisa, ett norskt lag som har tre poäng efter 3–0 mot Qviding på måndagen.

– Nu måste vi vinna sista matchen i gruppen i morgon. Nu får vi ladda om, äta och dricka ordentligt så vi är fräscha i morgon.

VFF-poäng i tidig match

Så tidigt som klockan 08.00 var Västerviks FF:s P17 igång och spelade match på tisdagen. Skiljebo SK väntade i andra matchen och det blev en mållös tillställning.

– Det var ett trött gäng i morse efter invigning och lite sömn, men så fort domaren blåste igång matchen vaknade spelarna till. På förhand ett riktigt starkt motstånd och jag tycker att vi står upp riktigt bra försvarsmässigt där vi matchen igenom står rätt och gör jobbet i varje lagdel. De har mer boll än oss men killarna hanterar det och växer in i matchen och utnyttjar omställningar där vi är riktigt starka. Vi är nöjda och resultatet känns rättvist även om jag gärna sett Viktors ribbskott gå in, säger Christos Sevlidis.

Västerviks FF måste vinna sin sista gruppspelsmatch för att ha chans på A-slutspel och förlita sig på att fullpoängaren JFV Südholstein slår fyrpoängaren Skiljebo.

– A- eller B-slutspel är nu beroende av Skiljebo som möter tyskarna. De sistnämnda behöver vinna samtidigt som vi behöver ta tre poäng om vi ska ta andraplatsen. I sådant utfall handlar det om målskillnad.

VFF avslutar gruppspelet med att möta nollpoängaren Chico Sporting Club på onsdagseftermiddagen. Det återstår att se om matchen blir av.

– Det egyptiska laget verkar ha problem då de lämnade WO idag. Om så är fallet även i morgon vet jag inte.