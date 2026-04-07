Avspark 2026: Surret och hetsen triggar Max på planen: "Roligt när de tar åt sig"

Max Karlsson var med och trillade ur division 3 med Vimmerby IF i fjol. Snabbt efter säsongens slut bestämde han sig för att följa med laget ner i division 4 och krita på ett kontrakt som sträcker sig över de två kommande säsongerna. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF:s centrale mittfältare Max Karlsson gillar när det både smäller i närkamperna och blir mycket snack och hets på fotbollsplanen. Foto: Ossian Mathiasson

Många fotbollsspelare ser surret och hetsen under en match som en viktig del i det psykologiska spelet. För Vimmerby IF-spelaren Max Karlsson är det en tillgång som gör att han levererar på planen. – Man kan ibland säga att det är halva sporten, säger 19-åringen inför den stundande division 4-säsongen.

Max Karlsson och hans lagkamrater i Vimmerby IF upplevde ett jobbigt fjolår som slutade med degradering från division 3.

– Det var såklart en jobbig säsong. Mentalt var det tufft och man kände att det var påfrestande även utanför planen, säger Max Karlsson.

Vad ser du för orsaker till nedflyttningen nu när du har distans till det som hände under 2025?

– Jag skulle säga att det finns flera olika faktorer. Vi hade ett ungt lag med en medelålder på kanske runt 21 år och knappt några spelare över 25 år. De flesta spelarna hade inte varit med om något liknande tidigare med att vara i en bottenstrid hela säsongen, vilket såklart gjorde det tufft för alla. I ett sånt läge måste någon spelare kliva fram, men det var svårt när vi saknade en tydlig ledare, säger Max Karlsson.

Kort efter säsongens slut kom Max Karlsson med beskedet att han följer med laget ner i division 4.

– Först sa jag att jag ville fundera och inte ta något förhastat beslut, men sedan var det solklart att jag självklart ville vara kvar i Vimmerby.

Vad fick dig att stanna kvar i Vimmerby IF?

– Jag känner föreningen jättebra och har spelat där nästan hela mitt liv. Jag har mina kompisar i laget och det är också spelare som jag har spelat med från ungdomstiden. Jag tycker om David (Lindgren) som tränare och fick pushande ord från Pontus (Kägo Bragsjö) som sa till mig ”nu jäklar kör vi”.

"Spelar där David sätter mig"

Max Karlsson skrev på ett tvåårigt avtal och är användbar på flera olika positioner.

– Jag spelar där David sätter mig. Jag brukar fråga innan träningarna om vad jag får för position den här veckan. Jag har just nu fått spela som sittande mittfältare när Oskar (Stejdahl) har varit skadad och det har fungerat bra. Jag fick vara mittback en match när Knut (Gunnarsson) inte var med och då gick det också rätt så bra.

Vilken position trivs du bäst på?

– Jag har alltid varit innermittfältare. Jag spelade mittback Vimmerbys P18-lag fyra år sedan och spelade forward när jag var liten i FBSK. Kanten ska jag inte vara på, jag har ingen snabbhet.

Nyttig säsong i DSK

En säsong som Max Karlsson värdesätter högt är den han hade i Djursdala SK 2024. Efter att ha spenderat ungdoms- och junioråren i Vimmerby IF kritade han på för Djursdala för att få möjlighet att spela seniorfotboll och utvecklas som spelare. Han var en av lagets bästa spelare och säsongen var nyttig och lärorik för hans utveckling.

– Jag brukar säga att spela i Djursdala är bland det roligaste jag har gjort i mitt liv. Helt otroligt var det, mycket bättre än vad jag trodde. Inför 2024 var jag inte så sugen på att fortsätta i Vimmerby och hade inte jättestor motivation för fotbollen just då. Jag hade en kompis som spelade i Djursdala och fick över mig dit. Jag utvecklades hur mycket som helst som fotbollsspelare och person. Det betydde mycket för mig.

Max Karlsson ser med facit i hand positivt på att han valde att lämna Vimmerby IF för att få speltid och utveckling i division 5-laget Djursdala SK och sedan återvända till VIF.

– Jag tycker själv att juniorfotboll inte var så kul. När jag var liten tränade jag ofta med Frödinges A-lag och tyckte att det var roligt när det blev tuffa närkamper. Det är nyttigt för juniorer att få ta del av det i tidig ålder. En annan sak är gruppen. När man spelar juniorfotboll kan spelare flyttas upp och ner, men i ett division 5-gäng är det oftast samma gäng som är med på träningar och matcher.

Det var inget alternativ att gå tillbaka till Djursdala efter VIF:s degradering?

– Det är klart att tanken fanns på att gå tillbaka till Djursdala och jag gjorde en testmatch och deltog på några träningar. Inte för att vara sån, men jag kände ”jag vill något med fotbollen” och nivån var inte samma som när man hade varit med i ett division 3-lag en hel säsong. Det var lite skillnad plus att jag ville ha revansch efter degraderingen.

Tydlig och klar målsättning

Karlsson är fullt införstådd med att det vilar ett stort favoritskap på Vimmerby IF:s axlar under årets säsong.

– Det är klart att folk har oss som favoriter med tanke på att vi kommer från division 3. Vi har sagt att vi ska fokusera på vårt eget. Vi vet vad vi ska göra och vi vet vad vi har kommit överens om.

Vad är målsättningen?

– Vi har satt en gemensam målsättning om att vinna division 4.

Vad talar för det?

– Vårt driv. Vi är så taggade och sugna och det känns också som att alla spelare har kommit varandra nära. Tidigare har det varit lite grupperingar, men nu känns det som att vi är ett stort gäng med bra sammanhållning. Det är många unga killar som verkligen vill något med sin fotboll.

Vilka lag ser du som era främsta konkurrenter i toppstriden?

– Gullringen ser jag som ett topplag. H/T har snackat upp sig själva mycket, men jag vet inte om jag vågar lägga in dem där. Jönköping Torpa skulle jag säga också. I övrigt har jag inte så bra koll på lagen i serien.

"Gillar när det är hets"

Med två lag från Vimmerby kommun och tre lag från Västerviks kommun blir årets division 4-serie mer intressant än vad den har varit tidigare säsonger. Derbymatcher med närkamper, känslor och snack är något som Max Karlsson gillar. Han ser av förklarliga skäl fram emot matcherna mot Gullringen.

– Det är roliga och hetsiga matcher och jag gillar när det är hets på matcherna. Det är kul att snacka skit med motståndarna och när de tar åt sig så är det extra roligt. När jag var i Djursdala var det hets i varje match och derby i nästan varje match. Jag ser fram emot derbymatcherna. Även om man lär få ta mycket stryk så tycker jag fortfarande att det är jättekul.

Skulle du säga att snacket och hetsen triggar dig på planen?

– Det är klart att jag går igång på det och ibland kan man säga att det är halva sporten. Jag tycker att det är kul och brukar själv hålla på och skrika och ha mig på träningarna.

En uppmärksammad händelse under årets KM-turnering i futsal var Max Karlssons hyschande gest mot Gullringens bänk efter sitt mål i lagens gruppspelsmatch som VIF vann med betryggande 4–0.

– Det är kul att hetsa. Mitt första KM-mål var mot Gullringen och då fick det bli mot dem.